BirGün'den kamuoyuna açıklama

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

BirGün gazetesi kurulduğu ilk günden bu yana muktedirlerin karşısında, halkın yanında durdu. Sırtını yalnızca okuruna dayadı.

CHP'ye yönelik “mutlak butlan” kararından sonra varlığını iktidara, kamu kaynaklarına ve yandaş sermaye gruplarına borçlu şaibeli odaklar, gazetemizin de içinde olduğu kimi medya organlarını ve gazetecileri hedef aldı. Fon aldığımız gibi akla ziyan bir yalan ortaya atıldı.

BirGün’ün "fonlandığı" yalanı gülünçtür. BirGün kuruluşundan bu yana hiçbir kurum ya da kişiden fon almamıştır; editoryal bağımsızlığını da ekonomik bağımsızlığına borçludur. Herkesi eleştirebilme gücü buradan gelmektedir. Bunu bizi tanıyan herkes bilir.

BirGün’ün okur bağışları, abonelikler ve ilan-reklam gelirleri dışında herhangi bir geliri yoktur. Her işlem belgelidir, kayıtlıdır. Gazetemizi hedef alan yalanlarla ilgili sorumlular hakkında dava açacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Sözünü paranın geldiği kaynağa göre belirleyenler, bizim de aynı ölçüyle hareket ettiğimizi sanıyor. Oysa BirGün’ün özünde güçlü bir fikir ve sarsılmaz değerler vardır. Ortaya koyduğumuz her tavır, fikrimizin ve değerlerimizin ürünüdür.

Kısıtlı imkânlar içinde, her türlü baskıya karşı BirGün’ü ayakta tutmaya, gazetecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyoruz. Direnmek nedir iyi biliriz. Yalanlar ve iftiralar bizi yolumuzdan döndüremeyecek.

Biz gazeteciliğin onuru ve halkımıza duyduğumuz sorumlulukla yürümeye devam edeceğiz.

Dün olduğu gibi yarın da demokrasiye, emeğe, adalete ve özgürlüğe vurulan her darbenin karşısında olacağız.

Saygılarımızla...

BirGün