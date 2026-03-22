BirGün'den kamuoyuna çağrı: "İsmail Arı'yı serbest bırakın" demek için bir araya geliyoruz

Muhabirimiz İsmail Arı, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla dün akşam Tokat’ın Turhal ilçesinde gözaltına alındı. Arkadaşımız, sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Arı’nın gözaltına alınması, gazetecilere yönelik bir gözdağıdır. Haber ve habercilerle ilgisi olmadığı savunulan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha gazetecilere dönük yargı sopası olarak kullanılmıştır. Ancak bilinmelidir ki ülkedeki yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik giderek derinleşirken rüşvet ve rant çarkı hızla dönmeye devam ederken gazeteciler susmayacaktır. İnatla, ısrarla anlatmaya, yazmaya devam edeceğiz.

Arkadaşımızın bayram günü aile ziyaretinde olduğu evi basarak alelacele neden gözaltına alındığını da iyi biliyoruz. İsmail yolsuzluk dosyası haber yapmasın, depremde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı haksızlığı görmezden gelsin, kamu kaynaklarıyla semiren tarikat-cemaat-vakıf karanlığını yazmasın isteniyor. Arkadaşımız İsmail’in gözaltına alınmasının tek bir nedeni var, halkına ve mesleğine duyduğu sorumlulukla hakikatin peşinden gitmesi…

Hiçbir baskı ve gözdağı bildiğimiz yoldan gitmemize engel olamaz.

BirGün Gazetesi’nin her bir çalışanı ve her bir meslektaşımız ve yurttaşlar, Arı’ya yönelik haksız hukuksuz tutuma karşı duracaktır.

Bu ablukayı dayanışma ile aşacağız. Saat 15.00’te Yüksel Caddesi’nde, İnsan Hakları Anıtı önünde, “İsmail Arı’yı serbest bırakın” demek için bir araya geleceğiz.

Tüm kamuoyunu, “Haber hakkına sahip çıkmak” ve “Hukuksuzluklara dur” demek için Yüksel Caddesi’ne bekliyoruz.

BirGün Gazetesi