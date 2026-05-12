BirGün'den, muhabirimiz Sarya Toprak'ı hedef gösterenlere karşı suç duyurusu: Gazetecilik üzerindeki baskılara son verilsin!

BirGün muhabiri Sarya Toprak'ın yandaş Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından sistematik hedef gösterilmesinin ardından Bursa’da kamu emekçisi olarak görev yapan babası Hasan Toprak’ın görevden uzaklaştırılmasına tepkiler büyüyor. Gazetemiz BirGün, Toprak'ı hedef gösterenlere karşı Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu öncesince BirGün çalışanları, gazeteciler ve basın meslek örgütleri temsilcileri, muhabirimiz Sarya Toprak ile dayanışma için Çağlayan Adliyesi'nin önünde bir araya geldi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde Uğur Güç, burada yaptığı açıklamada, "Bugün basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da hedef halini almıştır. Gazeteciler yaptıkları haberler nedeniyle hedef gösterme, yargı baskısı ve aileleriyle tehdit edilerek susturulmaya çalışılmaktadır. Gazeteci Sarya Toprak da Gülistan Doku cinayetiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle hedef alındı, dijital lince maruz kaldı. Sarya Toprak'ı hedef gösterenler, Gülistan Doku cinayetini işleyenlerle suç ortaklığı yapmaktadır. 'Cinayete yardım ve yataklık' TCK 39'a göre suçtur, gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

DİSK Basın-İş'ten Alparslan Aydın ise, "Değerli meslektaşımız Sarya Toprak'ı ve çok değerli babasına dayanışmalarımızı ifade etmek istiyoruz. Aynı zamanda tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı'ya ve onlarca hapishanede bulunan gazeteci arkadaşlarımıza dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz. Bu aslında sadece meslektaşlarımızı değil, sadece BirGün'ü değil, sadece basın meslek örgütlerini değil, aslında tüm emekçi halkımızı ilgilendiren bir saldırı silsilesi bu" diye konuştu.

"SİSTEMATİK OLARAK HEDEF ALINIYORUM"

Muhabirimiz Sarya Toprak, burada yaptığı açıklamada, "Bugün burada olan, dayanışmalarını ileten herkese çok teşekkür ederim. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bu rejime biat etmeme kapasitesi olan dahi herkesi hedef alan, şeytanlaştıran bir rejimle karşı karşıyayız. Medyanın çoğunluğunu ele geçiren ve yandaş medyayı kendi fikirlerini yaygınlaştırmak, kendine düşman gördüğü herkesi şeytanlaştırmak için kullanan bir güruh var kaşımızda" dedi.

Yeni Akit'e tepki gösteren Toprak, şunları söyledi: "Yeni Akit, adına gazete demek istemiyorum, bunların yaptığı şey gazetecilik değil. Benim için bir paçavra orası. Ve Zekeriya Say isimli tetikçi, beni ve ailemi 18 Nisan'dan beri sistematik olarak hedef alıyor. Babamın KESK üyesi olmasını, kamu emekçisi olarak bir KESK üyesi olarak 'marjinal örgütlerle sokağa dökülüyor, bir terörist' diyerek kriminalize ediyor. Benim çalıştığım kurumu, yaptığım haberleri kriminalize ediyor. Burada topyekun bir saldırı olduğunu görmek zorundayız."

"KADINLARIN SESİNİN DUYULMASI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

"Gülistan Doku dosyası 6 yıldır karanlıktaydı" diyen Toprak, "Bir kadın katledildi ve o kadının hesabını ailesi sordu, kadınlar sordu, kadın örgütleri sordu ve bu inat sayesinde bu dosya yeniden açıldı" ifadelerini kullandı.

Toprak, şunları söyledi: "Bu dosya açılırken 'Ucu nereye giderse gitsin, sonuna kadar gideceğiz' denildi. O zaman bu dosyada adı geçen AKP'li isimlere gidemiyor bunun ucu? Biz bunu yazdığımızda neden hedef gösteriliyoruz? Ucu sadece kendi istedikleri yere kadar mı gidebilir? Biz, BirGün olarak kurulduğumuzdan beri kadın cinayetlerinin aydınlatılması için, kadınların sesinin duyulması için çaba harcıyoruz."

"GAZETECİLİK ÜZERİNDEKİ BASKILARA SON VERİLSİN"

Gazetemiz BirGün'ün yaptığı basın açıklaması muhabirimiz Melisa Ay tarafından okundu.

Açıklamada, "Gülistan Doku cinayetine dair yaptığı haber sebebiyle muhabirimizin hedef alınması yalnızca haber alma hakkına yönelik bir saldırı değildir, bu saldırı kadınların yaşam hakkını savunanlara, kayıp kadın dosyalarının takipçilerine, kamunun gerçekleri öğrenme hakkına ve adalet arayışına yönelmiştir" denildi.

"Bu saldırı, hakikatin peşinden giden gazetecilere açık bir gözdağıdır" denilen açıklamada, "Kadın cinayetlerinde, şüpheli kadın ölümlerinde, kayıp kadın dosyalarında, çocuk istismarı vakalarında kamu gücünün ve siyasi ilişkilerin sorgulandığı her olayda gazetecilerin susturulmak istenmesinin yeni bir örneğidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Sarya Toprak yalnız değildir. Gazetecilik üzerindeki baskılara son verilsin. Kamu emekçisi Hasan Toprak göreve iade edilsin" vurgusunda bulunuldu.

BirGün tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün burada sadece bir meslektaşımızı değil, halkın haber alma hakkını ve en temel hukuk ilkelerini savunmak için bir aradayız.

İktidarın ülkede estirdiği hukuksuzluk fırtınasında yelkenini şişirenler, halkın ve haklının yanında olan gazetecileri yaptıkları haberler nedeniyle hedef tahtasına oturtuyor.

BirGün muhabiri Sarya Toprak, gazetecilik faaliyeti ve kamunun yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında AKP bağlantısını ortaya çıkarmasının ardından sistematik bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından açıkça hedef gösterilen Toprak’ın kişilik hakları yok sayıldı. Muhabirimiz binbir türlü iftira ve karalamayla karşı karşıya kaldı.

Bu saldırı sadece sosyal medya üzerinden yürütülen linç kampanyasıyla sınırlı kalmadı; kamu gücü kötüye kullanılarak arkadaşımızın ailesi de hedef alındı. Gazetecilik üzerindeki baskılar, gazetecilerin ailesine kadar uzandı.

Sarya Toprak’ın babası, 30 yıllık kamu emekçisi Hasan Toprak, kızının yaptığı haberlerin intikamı alınmak istenircesine mesnetsiz iddialarla görevinden uzaklaştırıldı.

BirGün bugüne dek üstü kapatılmak istenen kadın cinayetlerinin peşine düşmüş, susturulmak istenen kadınların sesine ses olmuştur. BirGün Rabia Naz Vatan’ın, Nadira Kadirova’nın, Yeldana Kahraman’ın, Rojin Kabaiş’in, Gülistan Doku’nun ve nice kadın ve çocuğun faillerinin ortaya çıkarılması için kamu yararına habercilik yapmıştır.

Bu yüzden bugün Gülistan Doku cinayetine dair yaptığı haber sebebiyle muhabirimizin hedef alınması yalnızca haber alma hakkına yönelik bir saldırı değildir. Bu saldırı, kadınların yaşam hakkını savunanlara, kayıp kadın dosyalarının takipçilerine, kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkına ve adalet arayışına yönelmiştir. Bu saldırı, hakikatin peşinden giden gazetecilere verilen açık bir gözdağıdır. Kadın cinayetlerinde, şüpheli kadın ölümlerinde, kayıp kadın dosyalarında, çocuk istismarı vakalarında, kamu gücünün ve siyasi ilişkilerin sorgulandığı her olayda gazetecilerin susturulmak istenmesinin yeni bir örneğidir.

Çünkü biliyoruz ki bu ülkede çok sayıda kadın ölümü “intihar”, “kaza” ya da “şüpheli ölüm” denilerek kapatılmak isteniyor. Dosyaların etkin soruşturulmadığı, delillerin karartıldığı, faillerin korunduğu ya da siyasi ilişkilerin üzerinin örtüldüğü her durumda gazetecilik kamu adına hakikatin izini sürme sorumluluğudur. Kadınların ve çocukların yaşam hakkını savunmak, onların adalet arayışını görünür kılmak suç değil; toplum adına yerine getirilen kamusal bir görevdir.

Buradan açıkça ilan ediyoruz:

Gazetecilik suç değildir! Bir gazeteciyi haberleri üzerinden susturamayanların, ailesini hedef alarak "gözdağı" vermeye çalışması acizliktir. Sarya Toprak'ın ailesiyle birlikte hedef alınmasını asla kabul etmiyoruz.

Hasan Toprak hakkındaki bu hukuksuz kararın derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Sarya Toprak ile ailesini hedef gösterenlerin ve muhabirimizin kişisel verilerini ifşa edenlerin yargı önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız.

Bu ülkenin onurlu gazetecileri tehditlere boyun eğmeyecek. Ne Sarya Toprak ne cezaevindeki arkadaşımız İsmail Arı ne de başka bir meslektaşımız bu karanlığa ve ondan güç alan haydutluğa teslim olacak.

Sarya Toprak yalnız değildir! Gazetecilik üzerindeki baskılara son verilsin! Kamu emekçisi Hasan Toprak göreve iade edilsin!"