BirGün'e açtığı davayı kaybeden Medipol’e hukuk dersi: “Toplumun bilgi sahibi olma hakkı var”

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi, 6 Eylül 2020’de ‘Medipol ve TCDD hakkında suç duyurusu’ başlıklı haberi nedeniyle BirGün’e açtığı 100 bin TL’lik manevi tazminat davasını kaybetmişti. Kararı İstinaf’a taşıyan Medipol’un itirazı reddedildi.

Üniversitenin suç duyurusunda, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Medipol Üniversitesi yetkilileri ile TCDD yönetimi hakkında yaptığı suç duyurusunun ‘haber değeri taşımadığı’ öne sürülmüştü.

"TOPLUMU İLGİLENDİREN KONULARDA BİLGİ SAHİBİ OLMA HAKKI" VURGUSU

Medipol, haber için BirGün Gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ile BirGün Muhabiri İsmail Arı’dan 100 bin TL talep etti. İlk derece mahkemesi tazminat talebinin reddine karar verdi.

Medipol ise kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi 26 Mart 2025’te itirazın reddine karar verdi.

Kararın gerekçesi, “Haberde suç duyurusundaki iddialara yer verildiği, halkın, dünyada ve özellikle içinde yaşadığı toplumda meydana gelen ve toplumu ilgilendiren konularda bilgi sahibi olma hakkının olduğu, basının da bu doğrultuda olayları izleme, araştırma, değerlendirme, yayma ve böylece kişileri bilgilendirme, öğretme, aydınlatma ve yönlendirmede yetkili ve sorumluluğu olduğu…” şeklinde açıklandı.

Medipol bu kararı Yargıtay’a taşındı.