BirGün'e dayanışma ziyaretleri sürüyor: "Özgür basın susturulamaz!"

Muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından BirGün'e dayanışma ziyaretleri sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, gazetemizin İstanbul’daki merkez binasını ziyaret ederek dayanışma mesajlarını paylaştı.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan İnanlı, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

"MESLEKTAŞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Alevi Bektaşi Federasyonu ve sendika.org Yayın Kurulu da İsmail Arı’nın tutuklanması nedeniyle BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’na dayanışma ziyaretinde bulundu.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Türkan Akbıyık ve Genel Sayman Nurullah Ünsal, süreci yakından takip edeceklerini belirterek, “Özgür basın susturulamaz” dedi.

Dayanışma ziyaretinde bulunan sendika.org Yayın Kurulu’ndan Nisan Çıra ve Tankut Serttaş da mesleki dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Arı’nın serbest bırakılması gerektiğinin altını çizen Çıra ve Serttaş, “Meslektaşımıza sahip çıkacağız” diye konuştu.

İSMAİL ARI 5 GÜNDÜR TUTUKLU

Muhabirimiz İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. O gece polisler tarafından Ankara’ya getirilen Arı, 22 Mart Pazar sabahından akşam 20.00’ye kadar Emniyet’te ifade verdi.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Arı’nın ifadesi savcı tarafından alınmadı. Savcı, Arı’yı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliği ise “adli tedbirlerin yetersiz kalacağı” iddiasıyla muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanması yönünde karar verdi. Arı, 22 Mart Pazar gecesi Sincan Cezeavi’ne götürüldü.