BirGün'e yönelik gözaltılara İzmir’den tepki: BirGün susmaz, susturamazsınız

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına karşı İzmir’den de ses yükseldi. Basın meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler ve yurttaşlar, İzmir’de düzenlenen basın açıklamasıyla BirGün yöneticilerinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Açıklamada, gözaltıların Saray rejiminin basına ve topluma yönelik baskı politikalarının bir parçası olduğu vurgulandı. Basın açıklamasını BirGün muhabiri İlayda Sorku okudu. Yaşananların iktidarın toplum üzerinde kurmaya çalıştığı korku ikliminin bir parçası olduğu ifade eden Sorku, “Habere konu olan ‘ziyaret’ ilk olarak yandaş Sabah gazetesinde yayımlanmasına rağmen birgun.net yöneticisi arkadaşlarımız özelinde başlatılan bu operasyon Saray tarafından bütün muhalif güçlere verilmek istenen yeni bir mesajdır” dedi.

“Biliyoruz ki bu baskı ve zora dayalı politikanın arkasında ülkeyi yönetemeyen, toplumsal desteği gün geçtikçe eriyen tek adam rejiminin ayakta kalma çabası var” diyen Sorku, şunları kaydetti: “Muhalefet belediyelerine atanan kayyumlardan siyasetçilere açılan soruşturmalara, grev yasaklarından yeniden hedefe konulan Gezi Direnişi’ne, medya üzerinde kurulmak istenen ablukaya kadar her bir başlık bu amaca hizmet etmektedir. Tıpkı Ergenekon ve Balyoz dönemlerinde olduğu gibi yeni bir dokunan yanar döneminin içindeyiz. Bugün yapılmak istenen de hiçbir toplumsal kesimden yaşananlara karşı tek bir sesin çıkmamasıdır. Gözaltılarla, operasyonlarla, tutuklamalarla yoksulluğa mahkûm edilen halkın derdinin görünmez kılınması amaçlanmaktadır. Bu konular konuşulmasın istenmektedir.”

HESAPLARI TUTMAYACAK

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “Türkiye’de olumlu olaylar yokmuş gibi algı yaratılıyor. Sadece olumsuz haberler yapılıyor” dediği gün BirGün çalışanlarının gözaltına alınmasının tesadüf olmadığı belirtilen açıklamada, “İktidar dört koldan istemediği haberleri, gerçekleri yazan gazetecileri ve halkı cezalandırıyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar tüm bunlar; sokaktaki yurttaşın ne istediğini göremeyen, halkın sesine kulağını kapatmış rejimin Saray’dan yaptığı hesaplar tutmayacak” sözlerine yer verildi.

HALKIN DESTEĞİYLE AYAKTAYIZ

“Bugün burada bu hesabın çarşıya uymayacağını haykırıyoruz. Biliyoruz ki bu karanlık, halkın birleşik mücadelesiyle elbet son bulacak” ifadeleri kullanılan açıklama, şu sözlerle son buldu: “Çünkü bu rejime karşı duran, gericiliğe, piyasacılığa ve memleketin tek adama teslim edilmesine karşı yüz binlerce, milyonlarca yurttaş var. Biz kurulduğumuz ilk günden beri halkın desteğiyle ayakta durduk. AKP’li yıllarda doğmuş bir gazete olarak defalarca çalışanlarımız gözaltına alındı, tutuklandı, hapis cezaları yedi. Defalarca iktidarın yargısı tarafından baskılara maruz kaldık. Bir kez daha söylüyoruz: Gün be gün soruşturmalarla, para cezalarıyla, çeşitli baskı aparatlarıyla hedef aldıkları BirGün gerçekleri yazmaya devam edecek. BirGün susmaz, susturamazsınız.”

BİRGÜN’Ü SUSTURAMAZLAR

Basın açıklaması sonrası SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, “Gün geçmiyor ki bir baskıyla bir hukuksuzlukla karşılaşmayalım. BirGün gazetesi çalışanları apar topar gözaltına alındı. Oysa çağırsalar ifade vermeye gidebilirlerdi. Bunun nedeni var; itiraz edenlere baskı ve korkuyu dayatmaya çalışıyorlar” dedi.

Tombul, sözlerine şunları ekledi: “BirGün gazetesi gerçekleri yazmaya devam edecek. BirGün patronsuzdur ancak sahipsiz değildir. Halkın gazetesidir BirGün. O yüzden BirGün gerçekleri yazmaya devam edecek. BirGün’ü susturamazlar.”

KORKMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen ise şunları dile getirdi: “İktidar, bağımsız gazetecilere baskı uygulayarak toplumu sindirmeye çalışıyor. Ama korkmuyoruz, buradayız. Biz korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Onlar korkmaya devam edecekler. Korkunun ecele faydası yok.”

BİRGÜN’E DESTEK

Öte yandan TMMOB, Tabip Odası, Türkiye Gazeteciler Sendikası, KESK, Eğitim-İş, CHP, DEM, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Sosyalist Emekçiler Partisi temsilcileri ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da BirGün’e destek açıklamasında bulundu. Açıklamaya TKP, BDSP, EMEP ve Yeşil Sol Parti temsilcileri de katıldı.