BirGün editörü Gökay Başcan’a ŞPO’dan ödül

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın (ŞPO) her yıl verdiği ‘Kent Planlama Basın Ödülleri” sahiplerini buldu. BirGün gazetesi editörü Gökay Başcan kent konusunda farkındalık yaratan haberleriyle gazetecilik dalında ödüle layık görüldü.

Ödül töreni bu yıl 40’ncısı yapılan 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyomu Antalya’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Törene katılamayan Başcan gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: Öncelikle böyle bir günde aranızda olamadığım icin çok özür dilerim. Kentlerin bir avuç harami tarafından yağmalandığı bu dönemde, birlikte mücadele etmekten gurur duyduğum başta Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere bana bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ederim. Kent hakkını savunduğumuz, mücadele edenlerin sesini duyurmaya çalıştığımız birçok haberde bilimin ışığında mesleğini icra eden şehir plancılarının da imzası bulunuyor. Onların sayesinde birçok haberi gündeme taşıyabiliyoruz. Yaşanabilir kentler için mücadele eden tüm şehir plancılarının 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nü kutluyor, teşekkürlerimi iletiyorum.”

Öte yandan Kent Planlama Ödülleri kapsamında ödül alan kurum ve gazeteciler şöyle:

Açık Radyo

Fırat Fıstık

Ferit Demir

Songül Başkaya

Kubilay Eldemirci

Yakın zamanda tüm tepkilere rağmen yayın lisansı iptal edilerek iktidar tarafından karasal yayına son verilen Açık Radyo adına ödülü radyonun programcılarından İsmail Başöz aldı. Başöz törende yaptığı konuşmada Açık Radyo’nun tarihine değinirken ‘arkasındaki gerçek güçleri’ şu ifadelerle aktardı: “Dinleyici ve programcıların kişisel sponsorlukları destekleri, reklam ve kurumsal sponsorluk gelirleri. Parçası olmaktan onur duyduğum gönüllü programcılarımız. Seslerimizi kainata dağıtan, arşivleyen radyoda çalışan emekçi dostlarımız. Ve son olarak siz değerli dinleyicilerimiz”