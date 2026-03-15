BirGün Editörü Sibel Bahçetepe ödülünü aldı

İstanbul Tabip Odası tarafından verilen 'Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri' sahiplerini buldu. BirGün Editörü Sibel Bahçetepe 'Özeller merkeze kamu ücraya" başlıklı haberi ile "Gazete Haber /Araştırma Ödülü"nü aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende ödülünü İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Nazmi Algan’ın elinden aldı. Bahçetepe, törende özetle şunları söyledi:

"BirGün’de yayımlanan “Özeller Merkeze, Kamu Ücraya’ başlıklı haberim nedeniyle “Gazete Haber / Araştırma Ödülü”ne layık görülmek benim için büyük bir onur. Bu ödülü değerli bulan jüriye ve her gün gazeteciliğin kamusal sorumluluğunu hatırlatan BirGün ailesine teşekkür ederim.

Bu haberin çıkış noktası aslında basit ama önemli bir soruydu: Kamu neden geri plana itiliyor? Kamusal olan neden giderek daha görünmez hâle geliyor? Özeller neden merkezde toplanıyor, sermaye kimler tarafından korunuyor?Gazetecilik çoğu zaman tam da bu soruların peşinden gitmektir. Görünmez kılınanı görünür yapmak, saklanmak isteneni ortaya çıkarmak ve bütün bunları toplumun bilgisine sunmak.

Ama bugün gazetecilik yalnızca gerçeğin peşinden gitmek değil, aynı zamanda o gerçeği savunma cesaretini göstermek anlamına da geliyor. Çünkü biliyoruz ki Türkiye’de gazetecilik uzun süredir ağır bir baskı altında yapılıyor. Haberler bazen manşetlerde değil, iddianamelerde karşımıza çıkıyor.

Bu yüzden bu ödülü yalnızca kendi adıma almak istemiyorum. Bu ödülü, başta tutuklu gazeteci meslektaşım Alican Uludağ olmak üzere, bugün cezaevinde olan tüm gazetecilere adıyorum.

Onlar, gerçeğin peşinden gittikleri için içerideler. Ama aynı nedenle bu mesleğin onurunu da taşıyorlar. Biz dışarıda gazetecilik yapmaya devam ettikçe onların sesi de duyulmaya devam edecek."

Törende ödül alan diğer gazeteciler şöyle:

TV Haber / Araştırma Ödülü’nü Sözcü TV’den Meral Danyıldız “Akıllı kanser ilacına engel” başlıklı haberiyle; TV Haber/ Araştırma Jüri Övgüye değer ödül Now TV’den Şule Öztürk İnce ve kameraman Tamer Gonca “Özelde fahiş ücrete dur diyen yok” başlıklı haberiyle aldı.

İnternet Haber / Araştırma Ödülü ise filizgazi.com’den Filiz Gazi’nin “Çapa-Cerrahpaşa dosyası: 25 yıldır yenilenmeyen hastaneler” başlıklı haberi; TV Program / İnternet Program Ödülü İrfan Aktan’ın Spot Basın Kooperatifi; Köşe Yazısı Ödülü Oksijen gazetesinden Sedat Ergin’in “TUS tercihleri Türkiye’yi bekleyen halk sağlığı sorununun ayak sesleri mi?” başlıklı yazısı; Karikatür Ödülü ise Evrensel Gazetesi’nden “Bebeğin tulumu bizden” başlıklı karikatürüne verildi.