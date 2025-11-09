BirGün editörüne 1 ayda 2 soruşturma

Ülkedeki gazetecilerin adliye koridorlarında mesaisi sürerken BirGün editörü Kayhan Ayhan hakkında da bir soruşturma daha açıldı.

Ayhan, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan öğrenci eylemlerini haberleştirip sosyal medya hasabından paylaştığı için ifade vermişti. Ayhan bu kez ise Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri S.V. ve O.G.'nin Konak’ta bir dükkânın duvarına boykotla ilgili yazılamalar yaptıkları gerekçesiyle esnafın şikâyeti üzerine tutuklanmasını haberleştirdiği için ifade verdi.

"GAZETECİLİK YAPTIM"

Anadolu Adalet Sarayı'nda perşembe günü avukatı Tolgay Güvercin ile ifade veren Ayhan, "Ben gazeteciyim. Kamuoyunu aydınlatma görevi kapsamında halkın haber alma hakkı için söz konusu tutuklamaları haberleştirdim" dedi.

SORUŞTURMA ÜSTÜNE SORUŞTURMA

Ayhan hakkında yakın zamanda da BirGün Gazetesi'nde 2 Aralık 2023 tarihinde "Köylülere 2,5 saat şiddet" başlığıyla yayınlanan haber nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Yine Ayhan, 14 Mayıs seçimlerindeki “usulsüzlük” iddialarını paylaştığı için "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlaması nedeniyle başlatılan soruşturmada ifade vermişti.

Ayhan'ın Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışırken, 30 Aralık 2020’de yaptığı “Darp raporu almak için firar eden asker baskılar sonrasında yeniden firar etti” haberinden dolayı da hakkında dört yıl sonra tazminat davası açılmıştı.