BirGün Festivali'nde dayanışma vurgusu

BirGün gazetesinin 20’nci yılı Berlin’de görkemli bir festivalle kutlandı. Bavul Kültür ve Sanat'ın düzenlediği festivalde özgürlük ve barış şarkıları doğa ile buluştu.

BERLİN

Berlin'de BirGün gazetesinin 20. yılı, dolu dolu bir programlı, çok kültürlü bir festivalle kutlandı. Kendi tarzlarında önemli sanatçıların bir araya geldiği festival, dayanışma ruhunu yaşattı.

Adını BirGün gazetesi bünyesinde faaliyet sürdüren kültür sanat dergisi Bavul’dan alan Berlin’deki 'Bavul Kunst und Kultur'un düzenlediği festivalde yer alan sanatçılar, Birgün'e destek amacıyla sahne aldılar.

Türkiye’den BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın konuşmasında Avrupa ve Almanya’daki ırkçı gelişmeye dikkat çekerek "Şu anda AfD kongresine karşı protesto yapanlarla güçlü bir dayanışma mesajımızı gönderelim" dedi.

Yaşar Aydın'ın konuşması Almanca "Yaşasın uluslararası dayanışma" sloganıyla karşılık buldu.

Aydın, Almanya’da dayanışmanın ön planda olduğu bir etkinliğin düzenlenmesindeki mutluluğunu da ifade etti. Gazeteci ve yazarların yanı sıra Taz, Junge Welt gibi Almanya‘nın önemli gazetelerinin temsilcileri de festivalde yer aldılar.

ÇOCUK PROGRAMIYLA BAŞLADI

Sunuculuğu Serkan Altuniğne tarafından yapılan Festival çocuk programıyla başladı.

Pedegog ve eğitimcilerin gözetiminde hazırlanan bedensel ve zihinsel aktiviteleri içeren çocuk programlarıyla çocuklar da güzel bir gün geçirdi. Değişik araçlarla resim yapma, yüz boyama gibi aktivitelerin yanı sıra çuval yarışı gibi fiziksel etkinlikler çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

Çocuklarla birlikte gerçekleştirilen ritim atölyesine de ilgi büyük oldu.

Çocuklar ve aileler, festival sonuna kadar süren aktivitelerle güzel ve mutlu bir gün yaşadılar.

GRUPLARDAN MUHTEŞEM KONSER

Sahnede ilk olarak Bavul Kültür ve Sanat çalışmalarında yer alan müzisyenlerin bir bölümüyle oluşan 11 kişilik Bavul Ensemble yer aldı.

Ederlezi adlı roman şarkısıyla başlayan konser katılımcıların birlikte söyledikleri ve dans ettikleri şarkılarla sürdü.

Govendaki halk dansları grubunun sergilediği danslar ise etkinliğe renk kattı.

Güneşli ve sıcak bir hava olmasına aldırmaya çok sayıda insan müzik ve dansın büyüsüne kapılarak birlikte dans etti.

Çalışmalarını Bavul’da sürdüren Ritimhane grubu halk danslarına ritimleriyle eşlik ederek coşkunun daha da artmasını sağladı.

Gazino Neuköln günümüzde sevilen şarkılardan oluşan programlarıyla katılımcıları coşturdu. Şarkılar dans edilerek birlikte söylendi.

Ljuti Hora grubu Balkanların tanınmış sevilen halk müziklerinde örnekler sundu. Sahne önünde toplanan insanlar konser boyunca dans etmeyi sürdürdü. Programlarının son bölümünü Peperuna Akebella grubunun katılımıyla sürdürdü.

Ljuti Hora grubu sahneyi sahneden ayrılması sonrasında Peperuna grubu programlarını enstrümansız olarak sürdürdü.

Programın son müzik grubu Bad Baba oldu. Grubun seslendirdiği Türkçe ve Yunanca eserler büyük beğeni topladı. Festival katılımcıları, Bad Baba grubunun şarkılarını da birlikte söylediler, şarkılara danslarla eşlik ettiler.

Son olarak sahne alan Almanya’nın ve Berlin’in önemli müzisyenlerinden DJ İpek de festival için özel olarak seçtiği eserlerle festivali adeta dans pistine dönüştürdü.

Büyük bir katılımla gerçekleşen BirGün Festivali özgür basın ve bağımsız gazetecilik konusunda önemli bir işlev üstlenen BirGün Gazetesi’ne verilen önemi ortaya koydu. Çalışanların gönüllü olarak yer aldığı festivalin gelecek yıllarda yapılması arzusu çok sayıda insan tarafından dile getirildi.