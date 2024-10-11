BirGün, Frankfurt Kitap Fuarı'nda

BirGün Frankfurt

76. Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı, "FBM24 Read!ng'dir - Oku. Düşün. İlişkilendir" temasıyla 16 - 20 Ekim 2024'de kapılarını açıyor.

Frankfurt Kitap Fuarı'na 100 kadar ülkeden 7 binden fazla yayıncı, 300 bin kadar ziyaretçi ile on bin gazetecinin katılması bekleniyor. Yayın hakları ve lisanslar için en önemli uluslararası ticaret merkezi olmayı sürdürüren Frankfurt Kitap Fuarı, yeni okur kazanmak umuduyla 8 bin metrekarelik bir alanı "Yeni Yetişkin"lere ayırdı.

Frankfurt Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu İtalya olacak. İtalya resmi fuar programına yüz kadar yazar katılacak. İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli de İtalya hükümetini temsilen fuarda olacak. Ancak 41 muhalif yazar, yayınladıkları açık mektupta, sağcı İtalyan hükümetine sert tepki gösterdi. Yazarlar, açık mektuplarında Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin, istenmeyen sesleri ve iktidarı eleştirenleri kitap fuarından dışlamak ve kültür sektörüne giderek daha fazla müdahale etmekle suçladı.

BİRGÜN STANDI İLGİ ODAĞI OLACAK

BirGün, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Frankfurt Kitap Fuarında (Standt: 5.0/E164) okurlarıyla buluşacak. Türkiye’de önemli medya haline gelen BirGün gazetesi 20. yılını kutluyor. Gazete Türkiye dışında Avrupa, Amerika ve Avustralya'da yaşayan hatırı sayılır kitleler tarafından ilgi odağı olmayı başardı.

BirGün, sadece Türkiye'de değil artık uluslararası arenada takip edilen, kaynak olarak başvurulan önemli bir yayın haline geldi. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da 20. yılını kutlayan BirGün gazetesi, bu yılki Frankfurt Kitap Fuarı programı çerçevesinde bir dizi etkinlikler düzenledi.

BİRGÜN YAZARLARI FUARDA

18 Ekim 2024 Cuma günü, 15 ile 17.00 saatleri arasında BirGün gazetesi yazarlarından Barış İnce ve BirGün Pazar ekinde yer alan yazar Yalın Gündüz, BirGün standında okurlarla buluşup kitaplarını imzalayacak.

Aynı gün saat 18.30'da Frankfurt'un önemli mekanlarından Schirn Kunsthale'de (Frankfurt Römerberg) gerçekleşecek "Bağımsız gazeteciliğin sorunları ve basın özgürlüğü" konulu bir panele, BirGün gazetesinden Prof. Dr. L. Doğan Tılıç; die taz gazetesinden Lisa Schneider ve DVJ-Hessen Sylvia Kuck’un katılacak.

19 Ekim 2024 Cumartesi günü, saat 15.00 -18.00'de BirGün standında gazetenin yazarları Prof. Dr. L. Doğan Tılıç, Haydar Ergülen ve İsmail Arı okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak.

TARİKAT, CEMAAT VE MAFYA KONUŞULACAK

19 Ekim 2024 Cumartesi günü, saat 19.00'da ise Türk Halkevi'nde (Werrastraße 29, 60486 Frankfurt) "Tarikat, Cemaat, Mafya Ortaklığında Rejime Karşı Birleşik Devrimci Mücadele" konulu bir panel gerçekleşecek. Panelde SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul ile gazeteci İsmail Arı konuşacak.

BirGün gazetesinin fuara özel sayısı, 3 dilde (Almanca, İngilizce ve Türkçe) fuarda okurlara ulaştırılacak.

Özel sayı, fuar dışında Almanya'nın pek çok merkezinde sivil toplum kuruluşları ve BirGün okur inisiyatifleri tarafından dağıtılacak.

BirGün fuar inisiyatifinden yapılan açıklamada "Gazetemize ilan vermek isteyen iş çevreleri reklam@birgun.net adresinden ilanlarını bize ulaştırabilirler. İlan bilgileri için 0049 1786275582 telefondan tefarutlı bilgi edinilebilinir" denildi