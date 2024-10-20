BirGün, Frankfurt’ta okurlarıyla buluştu

BirGün/FRANKFURT

“FBM24 Reading’dir” - (Oku. Düşün. İlişkilendir) temasıyla kapılarını açan 76. Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı devam ediyor. Fuara 100 kadar ülkeden 7 binden fazla yayıncı, 10 bin gazeteci katıldı.

BirGün gazetesi de geçtiğimiz yıllarda olduğu yine standı, özel sayısı, yazar okur buluşmaları ile etkinlikleriyle fuarda yerini aldı.

Schirn Kunsthalle’de düzenlenen “Bağımsız gazeteciliğin sorunları ve basın özgürlüğü” konulu bir panele BirGün Yazarı Prof. Dr. L. Doğan Tılıç, die taz gazetesinden Lisa Schneider ve DVJ-Hessen’den Sylvia Kuck katıldı.

Gazeteciliğe güvensizliğin temelinde medya sahiplik yapısının olduğunu savunan Tılıç, savaş uçağı da üreten on kadar uluslararası tekelin medyanın büyük kısmını elinde tuttuğuna dikkat çekti.

Tılıç, Gazze’de 60’ın üzerinde gazeteci öldürüldüğünü ancak dünyanın buna tepki göstermediğini kaydetti.

BirGün standında yazarlar Prof. Dr. L. Doğan Tılıç, Barış İnce, Haydar Ergülen ve İsmail Arı okurlarıyla buluşup kitaplarını imzaladılar.

Aynı zamanda BirGün gazetesinin fuara özel Türkçe ve Almanca sayısı da fuarda okurlara ulaştırıldı.