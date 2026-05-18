BirGün gücünü halktan alıyor

HABER MERKEZİ

BirGün Gazetesi Mersin Okur İnisiyatifi tarafından düzenlenen BirGün’lük Festival, Mezitli’deki Kuyuluk Piknik Alanı’nda dün gerçekleştirildi.

BirGün ve tutuklu gazetecilerle dayanışma amacıyla düzenlenen etkinlikte, örgütlü mücadelenin ve dayanışmanın önemi vurgulandı. ‘‘Birlikte Güzel’’ sloganıyla gerçekleştirilen festival, kültür-sanat etkinlikleri, çocuk atölyeleri ve söyleşilerle gün boyu sürdü.

Yüzlerce kişinin katıldığı festivale siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de katıldı.

İSMAİL ARI’YA SELAM

Festival kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün yaptığı söyleşide BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ile gazeteci Barış Terkoğlu konuşma yaptı.

Konuşmasında Türkiye’de değişimin ancak örgütlü mücadeleyle mümkün olabileceğini vurgulayan Yaşar Aydın, ‘‘Seçimi kaybetse bile iktidarı bırakmak istemeyen bir iktidar var. Türkiye’de bir şeyleri değiştirmek sadece haber yapmakla mümkün değil. Örgütlü mücadelenin parçası olmalıyız. Sokakta öfke ve itiraz var. Bu öfke ve itiraz sandığa yansımıyor. Problem burada. Bunun için örgütlü mücadele vermeliyiz diyoruz’’ dedi. BirGün’ün okurlarıyla kurduğu bağa dikkat çeken Aydın, gazetenin gücünü halktan aldığını belirterek tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı’ya da dayanışma mesajı gönderdi. Aydın ‘‘Birgün’ün sırtını dayadığı bir halk var. Birgün’ün serüveninin parçasıdır İsmail Arı. Birgün büyüdükçe İsmail büyüdü. İsmail büyüdükçe Birgün büyüdü’’ diye konuştu. Gazeteci-yazar Barış Terkoğlu ise konuşmasında ülkede demokratik kurumların zayıflatıldığına dikkat çekerek toplumsal mücadelenin önemine işaret etti. “Bu ülkede eskiden sınavlar bir tam yapılırdı bir de seçimler tam yapılırdı. Cumhuriyetin tüm kurumlarıyla birlikte seçimlerimizi çaldılar’’ diyen Terkoğlu, demokratik hakların ancak toplumsal dayanışmayla korunabileceğini söyledi.

“Tüm baskıcı rejimler en çok gazetecilerden korkar” diyen Terkoğlu, gazetecilere yönelik baskılara dikkat çekti ve 57 gündür tutuklu bulunan BirGün muhabiri İsmail Arı’ya selam gönderdi. Terkoğlu, “Örgütlü olursanız, hakkınızı savunursanız hiçbir güç anayasal haklarınızı elinizden alamaz. Bu halk hakkını da hukukunu da kurumlarını da geri alacak, İsmail Arı’yı da geri alacak” ifadelerini kullandı. Festival boyunca çeşitli stantlar kurulurken katılımcılar dayanışma etkinliklerinde bir araya geldi. Kibrit Kutusu konseriyle devam eden programda usta sanatçı Hüsnü Arkan da sahne aldı. Mersina Halk Oyunları ekibi gösteri sunarken MBB Kent Orkestrası ve halk dansları topluluğu da performans sergiledi. Çocuklar için kurulan oyun alanı ise festivalin en yoğun ilgi gören bölümlerinden biri oldu. Festivalde Hatay, Adana gibi kentlerden gelen yurttaşlar da yöresel lezzetleri sundukları stantlar açtı.