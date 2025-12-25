BirGün gündeme getirmişti: SOL Feminist Hareket'ten 'polis tacizi' açıklaması

SOL Feminist Hareket, BirGün'ün ortaya çıkardığı ''Uyuşturucu arama bahanesiyle cinsel saldırı'' haberinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, ''Biliyoruz ki o polis, o kapıyı kapatma cüretini arkasındaki cezasızlık zırhından, kadınları değil failleri koruyan erkek yargı sisteminden alıyor. Bu saldırı münferit değil, sistematik kadın düşmanlığının, üniformaya sığınan tecavüz kültürünün ta kendisidir. Tüm kız kardeşlerimizi bu karanlıktan çıkmak için omuz omuza vermeye çağırıyoruz.

hiçbir kız kardeşimiz yalnız değildir. Ne evlerde, ne sokaklarda, ne de karakollarda kadınları yalnız, savunmasız bırakmayacağız'' ifadeleri yer aldı.

SOL Feminist Hareket tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''8 Aralık gecesi Ankara Yenimahalle'de yaşananlar, bu ülkede "güvenlik" adı altında kadınlara yönelen tehdidin en çıplak, en karanlık yüzüdür.

Gürültü şikayeti bahanesiyle bir kadının kapısına giden iki polis, üniformalarının verdiği yetkiyi bir kadının yaşam alanını gasp etmek ve cinsel saldırıda bulunmak için kullandı.

EVLER DE SOKAKLAR GİBİ; GÜVENLİ DEĞİL, KUŞATMA ALTINDA!

Yıllardır söylüyoruz: Kadınlara yönelik şiddet sadece sokakta değil, en çok da "güvenli" denilen evlerin içinde; babadan, eşten, sevgiliden geliyor. Şimdi buna bir de "koruma" göreviyle kapımızı çalan devletin kolluk güçleri eklendi.

Biliyoruz ki o polis, o kapıyı kapatma cüretini arkasındaki cezasızlık zırhından, kadınları değil failleri koruyan erkek yargı sisteminden alıyor.

BU SALDIRI MÜNFERİT DEĞİL!

Bu, sistematik kadın düşmanlığının, üniformaya sığınan tecavüz kültürünün ta kendisidir.

Failin tutuklanmış olması bizim için yeterli değil; bu bir lütuf değil, arkadaşımızın o gece komşu zillerine basarak, cesaretle sökerek aldığı bir haktır.

Saldırıya zemin hazırlayan, arkadaşını o evde bırakıp çıkan diğer polis de aynı suçun ortağıdır! Arkadaşımızın o gece mahallede yankılanan çığlığı, hepimizin öfkesidir. Fail en ağır cezayı alana kadar davanın takipçisi olacak, peşini bırakmayacağız!

Bu ülkeyi kadınlar için yaşanamaz hale getiren bu çürümenin sebebi yıllarıdır failleri aklayan iktidar sahipleridir. Biliyoruz ki hiçbir kadının başına gelenler ne münferittir ne de tesadüf bu memleketi kadınlar için yaşanmaz hale getiren İstabul Sözleşmesi'nden çıkarak hepimizi savunmasız bırakan tek adam iktidarınızdır.

Tüm kız kardeşlerimizi bu karanlıktan çıkmak için omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Hiç bir kız kardeşimiz yalnız değildir.

Ne evlerde, ne sokaklarda ne de karakollarda kadınları yalnız, savunmasız bırakmayacağız. Sizin kurduğunuz bu erkek düzeni, kadın dayanışmasıyla yıkacağız!''