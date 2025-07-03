BirGün gündeme getirmişti: TTB’den YÖK'e tepki: Meslek özerkliğine müdahale!

HABER MERKEZİ

BirGün’ün “Onur fişlenemez” başlıklı haberiyle gündeme getirdiği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın, cinsiyet uyum ameliyatlarının yapıldığı üniversitelere resmi yazı göndererek son 10 yılda gelen taleplerin raporunun istemesine ilişkin Türk Tabipleri Birliği (TTB) açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonları", bu yılın ilk aylarında Sağlık Bakanlığı tarafından yirmi farklı alanda oluşturuldu. Söz konusu komisyonların kurulduğuna ilişkin bilgi bakanlığın “Sağlıklı Çözüm” adlı X hesabından paylaşıldı. Paylaşım öncesi ya da sonrasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) ya da TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’na (TTB-UDEK) konuyu görüşmek üzere bir davet yapılmadı ve konu hakkında görüş alınmadı” ifadeleri kullanıldı.

"HASTA HAKLARINA AYKIRI"

"Neredeyse tıp alanındaki hemen tüm uzmanlık dallarına ilişkin tıbbi uygulamaların denetlenmesi ve kontrolünü hedeflediği anlaşılan bu komisyonların oluşturulma biçimleri, ilgili mevzuat, komisyon üye seçim kriterleri, komisyonların yetki alanları ve işleyişleri hakkında TTB ve uzmanlık dernekleri bilgilendirilmedi, detaylar açıklanmadı" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kısa bir süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Denetim ve Değerlendirme Komisyonları’nın üyeleri, kimi üniversitelerin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri’ne davetsiz, randevusuz ve habersiz biçimde gelerek ellerinde bulunan “Denetim ve Değerlendirme Formu” doğrultusunda başhekimlerle görüşmüş ve keyiflerince seçtikleri birimlerin ilgili uzmanlarından hastalarına uyguladıkları tıbbi prosedürlerle ilgili bilgi talep etmişlerdir. Komisyon üyeleri tarafından herhangi bir hukuki ve yasal mevzuat hükümlerine dayalı olmadan çağrılan hekimlerden, hastalarının sır kapsamındaki bilgilerini, uzmanlık alanlarının gerektirdiği bilimsel bilgiler doğrultusunda ve kurumsal mevzuatlar ve yönetmelikler dahilinde gerçekleşen tıbbi uygulamaların detaylarını ve tanı ve tedavi süreçlerini yürüttükleri hastalarının tıbbi ve demografik özelliklerini komisyon üyelerine iletmeleri talep edilmiştir."

'Ben yaptım oldu' mantığıyla bu komisyonların denetleme faaliyetlerine kalkışmasının kabul edilemeyeceğinin altının çizildiği açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın bu faaliyeti, mevcut işleyişi itibarıyla, hem hasta haklarına aykırı, hem de hekimlerin meslek özerkliğini ortadan kaldıran bir müdahaledir. TTB ve TTB-UDEK olarak, evrensel meslek etiği ilkeleri ve ulusal mevzuat hükümlerini açık biçimde çiğneyen bu uygulamaya karşı gerekli tüm hukuki ve demokratik yolları takip edeceğimizi bilmenizi isteriz” denildi.