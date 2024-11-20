BirGün gündeme getirmişti: Tuzla GGM’deki kötü muamele iddiası soruşturuluyor

HABER MERKEZİ

BirGün’ün 17 Kasım’da “Göçmene darp TİHEK kararında” başlıklı haberi ile gündeme taşıdığı Tuzla Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) göçmen M.M.’ye yönelik kötü muameleye ilişkin Göç İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı.

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) 12 Kasım 2024 tarihli kararına konu olan ve geri gönderme merkezinde yaşandığı iddia edilen olayın, Mülkiye ve Jandarma müfettişleri tarafından tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle soruşturulduğunu açıkladı.

Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) 12 Kasım 2024 tarihli kararına konu olan ve geri gönderme merkezinde yaşandığı iddia edilen olay, Mülkiye ve Jandarma müfettişleri tarafından tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle soruşturulmaktadır" denildi.

TİHEK, Tuzla GGM’de Tunus asıllı mülteci M.M.'nin kötü muameleye maruz bırakıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruda, "kötü muamele yasağının ihlal edildiğine" karar vermişti.