BirGün gündeme taşımıştı, Yusuf Tekin'den ÇEDES itirafı: "Diyanet ve müftülük yaptı”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BirGün'ün kamuoyu gündemine taşıdığı, Isparta’da bir okulda 'kurban ibadeti' anlatılırken çocukların eline bıçak verilmesine ilişkin verilen soru önergesine “Bu faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı değil, Diyanet ve müftülük yaptı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili ve PM Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, Isparta’da bir okulda 'kurban ibadeti' anlatılırken çocukların eline bıçak verilmesini ve İzmir’de öğrencilerin asteğmen Kubilay’ın davasında ceza almış Esad Erbili’nin mezarına götürülmesini TBMM Gündemi'ne taşıdı.

BirGün'ün gündeme getirdiği olaya Halıcı'nın verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıt verdi.

Tekin verdiği yanıtta “Bu faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı değil, Diyanet ve müftülük yaptı” dedi.

Halıcı, yine aynı önergesinde Yozgat Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’nda bir Filistinli gencin elleri kelepçeli şekilde öldürülürken gülümsemesi ve bu olayın sosyal medyada “Onurlu duruş” olarak paylaşılmasından esinlenilen etkinliği de sordu.

Halıcı, “Filistin bayraklı atkılar takan öğrenciler elleri kelepçeli gibi yaparak kameraya bakıp olayı canlandırmışlardır. Bunun öğrenciler ve çocukların pedagojik süreçlerini olumsuz etkileyeceği uzmanların ortak görüşüdür. Ayrıca öğrencilerimize ölümü özendirmenin eğitimle asla bağdaşmayacağı açıktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin bu konuyla ilgili verdiği yanıtta da “Yozgat’ta yapılan bu etkinlikler; eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında gerçekleştirilmiştir” dedi. Halıcı “Çocukları ölüme özendirmek ne zamandan bu yana sportif ve kültürel faaliyet oldu? Biz yaşatalım ve yaşayın derken Yusuf Tekin ve benzerlerinin anlayışı ölümü ve öldürmeyi özendirme derdinde. Halkın çocukları sizin kurbanlarınız ve siyasi oyuncaklarınız değil” ifadelerini kullandı.

"YUSUF TEKİN İSTİFA ETMELİDİR"

Halıcı ayrıca İzmir ve Isparta’da yaşanan olaylara da sert tepki göstererek “Diyanet İşleri ve müftülükler çocuklarımızı Kubilay’ı şehit edenlerin mezarına götürüyor. Bunun eğitimle ve çocuklarımızın gelişimi ile ne ilgisi var? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim vermeyi beceremedi ve işi Diyanet ve müftülüklere mi devretti? Onlar da gerici ayaklanma başlatıp bir Cumhuriyet teğmenini canice ve vahşice katledenlerin mezarlarına çocuklarımızı götürüyor. Ailelerin izinleri olmadan yapılması da ayrıca bir skandal” dedi.

CHP’li Halıcı, Anayasanın ‘Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi’ başlıklı 42. Maddesine atıf yaparak “Anayasamıza göre ‘Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır’ denilmektedir. Yusuf Tekin art niyetli ve beceriksizdir. Tarihimizin en kötü Milli Eğitim Bakanlarından birisi haline gelmiştir. Orada durduğu müddetçe çocuklarımızın tamamı zarar görmektedir. Kendisi Anayasa’ya aykırı işler yaptığından derhal istifa etmelidir” açıklamasında bulundu.