BirGün haber yapınca tutuklanmıştı: 18 aydır firari olan müteahhit yazlığında keyif çatıyormuş!

Yaklaşık 18 aydır firari olan ve 150 kişinin ölümünde sorumlu tutulan müteahhit Ali Babaoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Babaoğlu’nun, İzmir’deki yazlığında havuz başında yakalandığı öğrenildi.

Deprem felaketinde Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi de yerle bir oldu. Altı bloklu sitenin üç bloku yıkıldı, 150 yurttaş yaşamını yitirdi ve 16 kişi de yaralandı. Sitenin müteahhidi Ali Babaoğlu için depremden 6 gün sonra, 12 Şubat 2023’te tutuklama kararı verildi. Ancak 18 boyunca rağmen, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmakla” suçlanan Babaoğlu “yakalanmadı.”

BirGün’ün 21 Ağustos’ta “150 kişinin katili notere gitmiş!” başlığıyla Babaoğlu’nun elini kolunu sallayarak gezip İzmir’de notere gittiğini ortaya çıkarmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 18 aydır yakalanmayan Babaoğlu, Cuma günü İzmir Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

BUNALIMA GİRMİŞ!

İzmir’den Maraş’a götürülerek 24 Ağustos’ta Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Babaoğlu savunmasında, “Ben deprem gecesi travma geçirdim, bunalıma girdim. Kahramanmaraş'ın en büyük alış veriş merkezinin sahibiydim, enkaz altında kaldım, Trabzon Caddesi’ndeki iş yerlerim yıkıldı, bu nedenle İzmir ilinde bulunan yazlığıma geldim… Tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum” dedi.

MAHKEME: KAÇMA ŞÜPHESİ VAR

Mahkeme heyeti ise oy birliğiyle Babaoğlu’nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Mahkemenin kararında, “Babaoğlu'nun üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular bulunması, uzun zamandır firari olması dikkate alındığında kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunduğu göz önüne alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağının ve tutuklamanın bu aşamada ölçülü olduğunun değerlendirilmesi dikkate alınarak şüphelinin tutuklanmasına karar verildi” denildi.

NE OLMUŞTU?

Babaoğlu, depremden bir yıl sonra, 9 Şubat 2024’te İzmir’deki Karşıyaka 7. Noterliği’ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu’na gayrimenkulleri ve araçların satışı ile banka işlemleri gibi birçok konuda vekâlet verdi. Ali Babaoğlu’nun imzasının da yer aldığı vekâletname, öğle tatilinin başladığı 12.00 ile 13.40 saatleri arasında hazırlandı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından İzmir’deki polis ekiplerine araştırma yaptırıldı. Polisin mahkemeye gönderdiği araştırma tutanağında, “Olay tarihine ilişkin kamera görüntüleri noterden talep edilmiş, tarafımıza teslim edilen kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde kamera görüntüsünün sağlıklı bir şekilde oynatılamadığı görülmüştür. Şüpheli Babaoğlu’nun notere giriş görüntüsünün incelenmesi de mümkün olmamıştır” denildi.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre ise yakalama kararı olan şahısların noter işlemi sırasında emniyetin sistemine uyarı gidiyor. Ancak Babaoğlu’nun yaklaşık bir saat 40 dakika noterde bulunmasına rağmen polis ekipleri notere giderek işlem yapmadı.

Öte yandan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın yıkılma nedenlerine ilişkin Konya Teknik Üniversitesi’nden beş akademisyene bilirkişi raporu hazırlatıldı. Raporda, binanın yıkımında Babaoğlu’nun asli kusurlu olduğu vurgulandı.