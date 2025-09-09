BirGün huzurlarını kaçırdı: Huzurevi maliyeti 19 kat arttı

Ankara Valiliği 26 Ocak 2016 tarihinde, Polatlı ilçesine huzurevi inşa edilmesi için ihale sürecini başlattı. Ocak 2016’da gerçekleştirilen ihale, 23 Ağustos 2016 tarihinde sonuçlandı. İhale kapsamında kente, 100 yataklı huzurevi inşa edileceği belirtildi. Huzurevi inşaatının maliyeti, 9 milyon 527 bin TL olarak duyuruldu.

Ankara Polatlı’da yapımına başlanan huzurevi için ilk çivi, 5 Eylül 2016 tarihinde çakıldı. Toplam 9,5 milyon TL’ye ihale edilen huzurevinin Eylül 2018’de açılacağı savunuldu.

TUTMAYAN VAAT

Huzurevinin Eylül 2018’de açılacağı vaadi yerine getirilemedi. Kaba inşaatı yüzde 60 oranında ilerleyen huzurevi, 9,5 milyon TL’lik ihaleyi alan müteahhit tarafından bitirilemeyince atıl durumda kaldı. Yaşlı yurttaşların beklediği huzurevi inşaatı tamamlanamazken Ekim 2022'de Polatlı ilçesindeki huzurevinin kapısına da kilit vuruldu. Huzurevinde kalan çok sayıda yaşlı yurttaş, başka bir kent ya da ailesinin yanına yerleşmek zorunda bırakıldı.

Ankara'nın ortasında atıl durumda bırakılan 100 yataklı Polatlı Huzurevi için Aralık 2024’e bir kez daha harekete geçildi. Ankara Valiliği, yarım kalan huzurevi inşaatının tamamlanması için 6 Aralık 2024 tarihinde ikmal ihalesi düzenledi. İhale, 1 milyon 949 bin TL’ye sonuçlandı. İhaleyi alan firma, huzurevi inşaatının Nisan 2025’te bitirileceğini taahhüt etti.

KADERİNE TERK

Yapımı yılan hikayesine dönen huzurevine yönelik, “Nisan 2025’te açılacak” vaadi de tutmadı. 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla huzurevinin ancak kaba inşaatının bitirilebildiği bildirildi.

Kaba inşaatı tamamlanan huzurevi için yeni bir ihale daha gerçekleştirildiği öğrenildi. Ankara Valiliği Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü 25 Temmuz’da, “Polatlı Huzurevi İkmal Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirdi. İhale kapsamında valiliğin kasasından 178 milyon 880 bin TL çıktı. 18 Ağustos’ta yayımlanan ihalenin sonuç ilanında, huzurevinin 19 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacağı kaydedildi.