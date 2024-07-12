BirGün “Kaçak çiftlik” inşa ettiğini ortaya çıkarmıştı: Gökhan Göz firari!

Haber Merkezi

Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen'in para kasasının, firari iki şüpheliden biri olan Gökhan Göz olduğu ortaya çıktı.

Göz’ün, adresinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde 63 zanlıya yönelik operasyonlarda yakalanan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA’nın haberine göre, yakalanamayan iki şüpheliden birinin ise Şahinler çetesine yakınlığıyla bilinen Gökhan Göz olduğu anlaşıldı.

Skandalı BirGün 6 Nisan 2024’te “Ormandaki kaçak çiftliğe göz yumuldu” başlıklı haberiyle duyurmuştu. Gökhan Göz’ün İstanbul Şile’de orman arazi üzerine milyonlarca lira harcayarak kaçak çiftlik ve işletmeler inşa ettiği belirtilmişti.

HAYVANAT BAHÇESİ BİLE VAR

Kanunları hiçe sayarak inşa edilen ve ısrarla yıkılmayan kaçak yapılar kamuoyunun yakından tanıdığı Gökhan Göz’e ait. Ülkenin en büyük organize suç örgütlerinin başında gelen Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin’e yakınlığıyla bilinen ve 1930 Bafraspor’un başkanı olan Göz, 25 hektarlık orman arazisi üzerine “King Çiftliği” adı altında otel, yüzme havuzu, içkili restoran, kafe ve hayvanat bahçesi inşa etti. Hatta hayvanat bahçesinde “500’den hayvanın bulunduğu” belirtiliyor.

AKP’LİLERİN UĞRAK YERİ

Göz, mühürlendiği halde adeta para basan kaçak çiftlik ve işletmelerinde birçok AKP’liyi de ağırladı. Ayrıca Göz’ün internet sitesinde, önceki Çekmeköy Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Poyraz ile birçok fotoğrafı yer alıyor.

Kaçak çiftlik aradan aylar geçmesine rağmen belediye ekiplerinde yıkılmadı.