BirGün'lük Festival ileri bir tarihe ertelendi

BirGün’lük Festival olarak bu zor günlerde bir umut ışığı yaratmak, birlikte gülmek, birlikte şarkılar söylemek istedik. Ancak Ankara’da dün gerçekleşen elim saldırı sonrası, yurttaşlarımızın öldüğü, yaralandığı, cenazelerinin kaldırıldığı bir günde bunun olanağı yoktur. Bu nedenle festivalimizi ileri bir tarihe ertelediğimizi duyururuz.

Bilet alarak bizlere sevgisini, dayanışmasını gösteren binlerce İzmirlinin hakkı saklı kalacaktır. Parasını iade almak isteyenler ise bilet aldıkları siteler vasıtasıyla bunu gerçekleştirebilirler.

Güneşli günlerde yeniden bir arada olmak dileğiyle.

BirGün’lük Festival Komitesi