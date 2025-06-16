BirGün muhabiri, firari sanıkların şikâyetiyle ifade verdi

HABER MERKEZİ

Deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel, avukatları Ali Uçkaç aracılığıyla BirGün muhabiri İsmail Arı’dan şikâyetçi oldu.

876'şar yıla kadar hapisleri istenen ve yaklaşık 650 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel, Arı’nın haberleriyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, soruşturmanın gizliliğini ihlal ve iftira suçlarını işlediğini öne sürdü.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma kapsamında Arı’nın ifadesi Ankara’da, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alındı.

YAKLAŞIK 650 GÜNDÜR FİRARİLER

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat’ta depremleriyle yıkıldı, 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden hazırlanan raporda, binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin sahiplerinin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı.

Yakınlarını kaybedenler, şirketleri adeta para basan, bu süreçte kamu kurumlarına dondurma satmayı sürdüren iki firari sanığın yaklaşık 650 gündür yakalanmasını bekliyor.