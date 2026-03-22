BirGün muhabiri İsmail Arı ‘gazetecilik suçu’ndan tutuklandı!

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, yaptığı haber nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

İsmail Arı, dün akşam aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı. Arı'nın gözaltına alınmasına toplumun her kesiminden tepki yağdı.

Eşinin aile evinin bulunduğu Turhal ilçesinde dün akşam (21 Mart) saat 22.10 sularında gözaltına alınan Arı, bu sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltında bulunan muhabirimize, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Arı'nın tutuklanmasına gerekçe gösterilen haber:

SAATLERCE İFADE VERDİ

Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirilen İsmail Arı uzun süre Emniyet'te ifade verdi.

Bir saati aşkın aranın ardından Arı'nın Emniyet'teki ifade işlemleri yeniden başladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İsmail Arı'nın saatler süren ifade işlemi, 18.50 sularında sona erdi. Arı, saat 20.00'de adliyeye sevk edildi.

İSMAİL ARI, İFADESİ ALINMADAN TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık, Arı’nın ifadesini almadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Avukatlar Taylan Arı, Gizem Özdem, Deniz Özgün Kaplan, Kerem Altıparmak, Nazım Ülger, İlhan Cihaner, İsmail Arı’nın savunmasını yapmak üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

KARAR ARASININ ARDINDAN TUTUKLANDI

23.00 sularında sulh ceza hakimliğindeki duruşmaya karar için ara verildi. Aranın ardından İsmail Arı, tutuklandı.

KARARDA İLGİNÇ İFADE: "HAKKINDA YETERİ KADAR TUTUKLAMA MÜZEKKERESİ DÜZENLENMESİNE..."

Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında Arı için "Hakkında yeteri kadar tutuklama müzekkeresi düzenlenmesine..." şeklinde karar verilmesi dikkat çekti. Ayrıca kararda, Arı'nın haberine karşılık Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması referans gösterildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli İSMAİL ARI'nın üzerine atılı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçunu işlediğine ilişkin yapılan değerlendirmede, şüphelinin olaya dair alınan beyanı, dosya arasında mevcut Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliğince düzenlenen 21/03/2026 tarihli 19:02 düzenleme saatli videosu kayıt çözüm raporu, 21/03/2026 tarihli 14:20 düzenleme saatli açık kaynak araştırma raporu, sosyal medya paylaşım içerikleri, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 11 Mart 2026 tarihli paylaşım içeriği ve kolluk tutanakları nazara alındığında şüpheliye isnat edilen suç yönünden kuvvetli suç şüphesinin doğduğu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti gözetildiğinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin ise ölçülü ve orantılı olacağı, göz önüne alınarak CMK. 100. vd. maddeleri gereğince

TUTUKLANMASINA,

Hakkında yeteri kadar tutuklama müzekkeresi düzenlenmesine, birer suretinin şüpheliye tebliğine, (tebliğ edildi)

Tutuklandığının Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile yakınlarına bildirilmesine,

Evrakın ikmali için Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine,

Kararın tefhim tarihinden sonra CMK'nın 268/3-b maddesi uyarınca iki hafta içinde şüpheli, şüpheli müdafileri ve Cumhuriyet savcısı tarafından Hakimliğimize verilecek ya da Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe veya zabıt katibine, tutuklu bulunan ceza infaz kurumu ve tutukevleri müdürüne verilip tutanağa geçirilecek beyanla, Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince yapılacak incelemeye tabi olmak üzere itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 22.03.2026"

İSMAİL ARI: "GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

İsmail Arı, gözaltında bulunduğu sırada avukatları aracılığıyla kamuoyuyla bir mesaj paylaşmıştı. Muhabirimiz Arı, mesajında şunları söylemişti: