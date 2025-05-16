BirGün muhabiri İsmail Arı'ya tehdit!

Şahinler Çetesi ile irtibatlı olduğu belirtilen ve kara para akladığı suçlamasıyla tutuklanan Neslim Güngen’in "kasası" olduğu iddia edilen Gökhan Göz, BirGün’ün “Yargıda rüşvet verip tutuklanmadı iddiası” haberinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ancak haberde imzası bulunan BirGün muhabiri İsmail Arı, Göz’ün tutuklanmasının ardından tehdit edilmeye başlandı. Arı’ya gönderilen bir WhatsApp mesajında “Bak yemin ederim seni evinden aldırırım. Öldürtme kendini bak çocuk. Ankara küçük bir yer evinin adresi var…” ifadeleri yer aldı.

Bir başka numara üzerinden de “Misafir kabul ediyor musun? Sen devam et bakalım ne olacak? Rüyanda beni göreceksin…” şeklinde mesaj gönderildi.

Ayrıca telefonla aranarak da tehdit edilen Arı’ya yakın akrabalarının kişisel verilerini yer aldığı bir liste gönderildi. Bu arada Arı’nın bazı akrabaları da telefonla aranarak tehdit edildi.

Arı, Çankaya Emniyet Müdürlüğü’ne, kendisini tehdit eden ve tehdit mesajlarında telefon numaraları da yer alan kişiler hakkında şikayet dilekçesi verdi.