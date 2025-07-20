BirGün muhabiri İsmail Arı'ya tehdit mesajları!

HABER MERKEZİ

BirGün muhabiri İsmail Arı cep telefonuna gönderilen mesajlar ile tehdit edildi.

İsmail Arı, mayıs ayında Şahinler çetesiyle bağlantılı olduğu bilinen Gökhan Göz ile ilgili “yargıda rüşvet” haberi nedeniyle tehdit edildiğini duyurmuştu. “Akrabalarımın kişisel verilerine ulaşmışlar ve bana da yolladılar” diyerek mesajları paylaşan Arı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı yetkililerine seslenmişti.

İsmail Arı, dün yaptığı yeni paylaşımında söz konusu şikâyetiyle ilgili arayan soranın olmadığını belirterek yeni tehdit mesajları paylaştı.

Arı’nın paylaştığı mesajlarda, “Daha önce 80 küsür yaşındaki anneannemi, teyzemi dahi “Sülalenizi ortadan kaldıracağız” diye tehdit ettiler. Emniyet’e gidip şikâyetçi oldum ama ne arayan ne de soran oldu. Karşımdaki çete ise tehditlerine devam ediyor. Peşime adam takmışlar. Mesajları aynen paylaşıyorum. Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu çeteye dokunmayan Emniyet ve İçişleri Bakanlığı yetkilileridir” dedi.

Arı’ya gönderilen mesajlarda, “Ankara’da adamlarımı peşine taktım” denildiği ve eşine tecavüz etmekle tehdit edildiği görüldü.

Arı’nın mayıs ayındaki tehditlerine dair yaptığı şikâyetine yönelik ise bir işlem yapılmadığı biliniyor.