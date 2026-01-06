BirGün muhabiri Sarya Toprak’ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü

BirGün muhabiri Sarya Toprak’ın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün (6 Ocak Salı) görüldü.

Hasta tutuklu öğrenci Esila Ayık hakkında yaptığı haberler gerekçe gösterilerek açılan davanın ilk duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

4 Haziran saat 10.00’a ertelenen duruşma kimlik tespiti ile başladı.

Toprak savunmasında şunları söyledi:

“Bahse konu haberdeki tüm bilgiler sağlık raporlarına ve avukat beyanlarına dayanıyor. Yaptığım haber gerçekliğe uygundur, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum.”

Avukat Sema Özdemir ise savunmasında, “Müvekkilimiz haberinde Esila Eyık’ın genel sağlık durumuna ilişkin avukatının beyanlarını ve doktorlarının raporlarını kullanmıştır” dedi.

"Keza aksi düşünülse bile savcılığın yaptığı hastanede olmadığına ilişkin haberlerin yalan olduğuna dair açıklama müvekkilin haberinden üç gün sonra yapılmıştır" ifadelerini kullanan Özdemir, “Müvekkil tam tersi basın mensubu olarak görünür gerçekliği yansıtmıştır. Müvekkilin beraatını talep ederiz” diye konuştu.

Savcı esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak üzere ek süre talep etti. Duruşma 4 Haziran saat 10.00’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Ceza İnfaz Kurumu'nun şikayeti üzerine muhabirimiz Sarya Toprak hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Toprak’ın 14 Temmuz’da ifade verdiği soruşturmada 8 Nisan'da Kadıköy Dayanışma Sahnesi'nde tuttuğu döviz gerekçesiyle tutuklanan ve 15 Mayıs'ta tahliye edilen kalp ve böbrek hastası öğrenci Esila Ayık'a dair haberler gerekçe gösterilmişti.

27 Nisan'da sosyal medyadan dolaşıma giren "Esila Ayık hastaneye kaldırıldı" paylaşımlarını BirGün teyitsiz olduğu gerekçesiyle haber yapmamasına rağmen dosyada çeşitli hesapların ve gazetelerin sosyal medya paylaşımları yer almıştı.

27 Nisan'da gazetemizde konuya dair bir haber bulunmadığı halde 23 Nisan'da Esila Ayık'ın sağlık durumuna dair yapılan haber dosyaya eklenmişti.

Sarya Toprak savcılıktaki ifadesinde teyitsiz bilgiyi haberleştirmediklerini, sağlık raporlarına dayalı bilgileri haberleştirdiklerini vurgulayarak suçlamayı reddetmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı dosya hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Adliyesi’ne göndermişti.