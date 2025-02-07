BirGün muhabirleri ifadeye çağrıldı

Haber Merkezi

Muhabirimiz Sarya Toprak 7 Aralık'ta yaptığı 'Faile Değil Kadına Soruşturma' haberindeki mağdur kadına şiddet uyguladığı belirtilen Ömer P.'nin şikâyeti sebebiyle ifadeye çağrıldı.

Sarya Toprak ifadesinde şu ifadeleri kullandı: "Haberimi mağdur kadının şikayetine ve darp raporuna dayanarak yaptım. Ömer P. hakkında iftirada bulunmadım. Her gün onlarca kadının şiddet gördüğü bu ülkede haberim kadınların korunması noktasında kamu yararı taşımaktadır. Beraatimi talep ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Ömer P.'nin kendisini darp etmesi üzerine işitme kaybı yaşayan D.M. isimli kadın şikayetçi olarak darp raporu almıştı. D.M.’nin şikâyetine karşın yargı yine erkeği koruyan bir karar alarak Ömer P. hakkında uzaklaştırma kararı vermemişti. Buna karşın Ömer P. ise D.M. hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. D.M.’nin başvurusu üzerine daha sonra İstanbul 1. Aile Mahkemesi uzaklaştırma kararı vermişti.

ARI MAHKEMEYE ÇIKTI

Muhabirimiz İsmail Arı ise MHP Milletvekili Levent Uysal’ın şikâyetiyle açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Gazetemizde yayımlanan, Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu ve kamudan aldığı arazilere dair haberlerin gösterildiği davada savunma yapan Arı, “Suçum olmadığı Levent Uysal'ın şikayetiyle dokuz kez ifade verdim. Resmen bir yargı tacizine maruz kalıyorum. Hakkımda asparagas haberler yapıyor, gazeteci değil demiş. Benim yaptığım şey gazetecilik, ben gazeteciyim. Kamu yararı için yaptığım haberlerden dolayı bu yargı tacizine maruz bırakılmak istemiyorum. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.