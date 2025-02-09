birgun.net yöneticileri gözaltında: Basın özgürlüğü mücadelesi sürecek!

BİRGÜN EGE

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle dün gece gözaltına alındı.

Gazetecilerin gözaltına alınmasına yönelik İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şunlar denildi:

"Gazeteciler, kamuoyunun bilgi alma hakkını savunur ve gerçekleri halka ulaştırmak için mücadele eder. Meslektaşlarımız uzun bir süredir sadece görevlerini yaptıkları için sistematik olarak gözaltına alınmaya başlamıştır. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak bir kez daha ifade ediyoruz ki meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Basın özgürlüğü ve hakikat için mücadelemiz sürecek, asla pes etmeyeceğiz."