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birgun.net yöneticileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir gözaltına alındı!

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretini haberleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Çalışma arkadaşlarımızın 'gelen talimat' gerekçe gösterilerek avukatlarıyla görüştürülmeleri bir süre engellendi. Avukatlar daha sonra çalışma arkadaşlarımızla kısa bir görüşme sağladı. Koç, Gültekin ve Gökdemir'in ifadelerinin sabah saatlerine kadar alınmayacağı belirtildi. Çalışma arkadaşlarımıza, "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlaması yöneltiliyor.

Güncel
  • 08.02.2025 23:31
  • Giriş: 08.02.2025 23:31
  • Güncelleme: 09.02.2025 10:09
birgun.net yöneticileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir gözaltına alındı!
birgun.net

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e makam odasında yaptığı ziyaretinin haberleştirilmesi oldu. Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti.

"Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlamasıyla gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüler.

AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMELERİ ENGELLENDİ

Gözaltına alınan çalışma arkadaşlarımızın 'gelen talimat' gerekçe gösterilerk avukatlarıyla görüştürülmeleri bir süre engellendi. Avukatlar daha sonra çalışma arkadaşlarımızla kısa bir görüşme sağladı.

Emniyet'ten verilen bilgide, Koç, Gültekin ve Gökdemir'in ifadelerinin sabah saatlerine kadar alınmayacağı belirtildi.

BİRGÜN YAYIN KOORDİNATÖRÜ YAŞAR AYDIN: TESLİM OLMAYACAĞIZ

Koç, Gültekin ve Gökdemir'in, ifadeye çağrılmadan direkt evlerinden gözaltına alındığını aktaran BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, "Bütün muhalefeti susturmanın ilk yöntemi, basın üzerinde sert müdahale. Biz, buna teslim olmayacak, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Yine bir gece vakti hukuksuz bir gözaltı yaşadık, üç arkadaşımız evlerinden apar topar alınarak gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet’teler, avukatları kısa bir görüşme yaptı. Tabii, haber yüzünden. İfadeye çağırılmadan direkt gözaltına alındılar. Sorumlu Müdürümüz Yaşar Gökdemir, koordinatörler Berkant Gültekin ve Uğur Koç alındı. Şu an bekliyoruz, muhtemelen yarın ikinci avukat görüşü yapılacak. Bir haber üzerine yapılan gözaltı. Alışkanlık haline geldi bu artık. Basın üzerinde özel bir baskı uygulanıyor. Bütün muhalefeti susturmanın ilk yöntemi, basın üzerinde sert müdahale. Biz, buna teslim olmayacak, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

TMK 6'DAN GÖZALTINA ALINDILAR!

Avukat Gizemsu Kiracı da Koç, Gültekin ve Gökdemir'in Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6. maddesi gerekçe gösterilerek gözaltına alındıklarını bildirdi.

Kiracı, "Dosyadan aldığımız bilgi Sabah gazetesinin yaptığı bir haberi alıntılamakla ilgili olduğu. Terörle Mücadele Kanunu Madde 6 ile ilgili bir gözaltı yapıldığı. Durumları iyi" dedi.

DİSK BASIN İŞ: GAZETECİLERİN HEDEF GÖSTERİLEREK GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ

DİSK Basın İş'ten yapılan açıklamada, "BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gazetecilerin hedef gösterilerek gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

SOL PARTİ: ONURLU GAZETECİLERİ SUSTURAMAYACAKSINIZ

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Birgün Gazetesi yazarı arkadaşlarımız Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir'i derhal serbest bırakın! Ne yaparsanız yapın halkın gerçeklere ulaşması için yazan onurlu gazetecileri susturamayacaksınız" ifadelerine yer verildi.

ÇGD: BU HUKUKSUZLUĞA SON VERİN

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden yapılan açıklamada da "Bu hukuksuzluğa son verin. Gazetecileri serbest bırakın!" ifadelerine yer verildi.

Gözaltılara tepkilerden bazıları şöyle:

BirGün yöneticilerine gözaltına tepkiler büyüyor
Özgür Özelden birgun.net yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki
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