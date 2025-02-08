birgun.net yöneticileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir gözaltına alındı!

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e makam odasında yaptığı ziyaretinin haberleştirilmesi oldu. Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti.

"Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlamasıyla gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüler.

AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMELERİ ENGELLENDİ

Gözaltına alınan çalışma arkadaşlarımızın 'gelen talimat' gerekçe gösterilerk avukatlarıyla görüştürülmeleri bir süre engellendi. Avukatlar daha sonra çalışma arkadaşlarımızla kısa bir görüşme sağladı.

Emniyet'ten verilen bilgide, Koç, Gültekin ve Gökdemir'in ifadelerinin sabah saatlerine kadar alınmayacağı belirtildi.

BİRGÜN YAYIN KOORDİNATÖRÜ YAŞAR AYDIN: TESLİM OLMAYACAĞIZ

Koç, Gültekin ve Gökdemir'in, ifadeye çağrılmadan direkt evlerinden gözaltına alındığını aktaran BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, "Bütün muhalefeti susturmanın ilk yöntemi, basın üzerinde sert müdahale. Biz, buna teslim olmayacak, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Yine bir gece vakti hukuksuz bir gözaltı yaşadık, üç arkadaşımız evlerinden apar topar alınarak gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet’teler, avukatları kısa bir görüşme yaptı. Tabii, haber yüzünden. İfadeye çağırılmadan direkt gözaltına alındılar. Sorumlu Müdürümüz Yaşar Gökdemir, koordinatörler Berkant Gültekin ve Uğur Koç alındı. Şu an bekliyoruz, muhtemelen yarın ikinci avukat görüşü yapılacak. Bir haber üzerine yapılan gözaltı. Alışkanlık haline geldi bu artık. Basın üzerinde özel bir baskı uygulanıyor. Bütün muhalefeti susturmanın ilk yöntemi, basın üzerinde sert müdahale. Biz, buna teslim olmayacak, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın: "Gece vakti hukuksuz bir gözaltı yaşadık. İfadeye çağrılmadan direkt evlerinden gözaltına alındılar. Basın üzerinde özel bir baskı uygulanıyor. Biz buna teslim olmayacağız"https://t.co/Z9hgVr1XiD pic.twitter.com/vWZB0f0y15 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 8, 2025

TMK 6'DAN GÖZALTINA ALINDILAR!

Avukat Gizemsu Kiracı da Koç, Gültekin ve Gökdemir'in Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6. maddesi gerekçe gösterilerek gözaltına alındıklarını bildirdi.

Kiracı, "Dosyadan aldığımız bilgi Sabah gazetesinin yaptığı bir haberi alıntılamakla ilgili olduğu. Terörle Mücadele Kanunu Madde 6 ile ilgili bir gözaltı yapıldığı. Durumları iyi" dedi.

DİSK BASIN İŞ: GAZETECİLERİN HEDEF GÖSTERİLEREK GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ

DİSK Basın İş'ten yapılan açıklamada, "BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gazetecilerin hedef gösterilerek gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile https://t.co/6awTG6kqlG Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yaşar Gökdemir, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve Vatan… pic.twitter.com/Fy43qhwLC7 — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) February 8, 2025

SOL PARTİ: ONURLU GAZETECİLERİ SUSTURAMAYACAKSINIZ

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Birgün Gazetesi yazarı arkadaşlarımız Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir'i derhal serbest bırakın! Ne yaparsanız yapın halkın gerçeklere ulaşması için yazan onurlu gazetecileri susturamayacaksınız" ifadelerine yer verildi.

Birgün Gazetesi yazarı arkadaşlarımız Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir'i derhal serbest bırakın!

Ne yaparsanız yapın halkın gerçeklere ulaşması için yazan onurlu gazetecileri susturamayacaksınız. https://t.co/qUSS7oImog — SOL Parti (@solpartibilgi) February 8, 2025

ÇGD: BU HUKUKSUZLUĞA SON VERİN

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden yapılan açıklamada da "Bu hukuksuzluğa son verin. Gazetecileri serbest bırakın!" ifadelerine yer verildi.

Gözaltılara tepkilerden bazıları şöyle:

İstanbul’daki seyyar giyotin, ortaya dökülen hukuksuzluklarını gizlemek için bir kez daha panikle gazetecileri hedef almıştır.



Sabah gazetesinin zaten yayınladığı bir haberi BirGün’de yayınladıkları için gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına… — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 8, 2025

Özgür basın susturulamaz!



Gazeteci Metin Cihan'ın X hesabına erişim engeli getirildi, @BirGun_Gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile gazetenin Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.



İçeride ve dışarıda çuvallayan AKP iktidarı, halkın gerçeği… pic.twitter.com/PoMUQYPzOB — UMUT-SEN (@Umut_Sendikasi) February 8, 2025

Ülkede hukuk, adalet düzeni iyice saçmalamaya başladı. Birgün Gazetesi yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alınmış.



Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir?



Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor. En… pic.twitter.com/wackwmtmv2 — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) February 8, 2025

Gazetecilik suç değildir, cesurca gerçekleri yazan gazeteciler yalnız değildir.



Gözaltına alınan, Birgün Gazetesi Web Portalı Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in yanındayız.



Cumhuriyet Halk Partisi, gözaltı ve tutuklama… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) February 8, 2025

Bu gece de gazetecilik cezalandırılıyor! BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalı! #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/ZbiWCgPztz — Utku Çakırözer (@utkucakirozer) February 8, 2025

Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir’in sadece haber yaptıkları için gözaltına alınmalarını kınıyorum.



Bir yargı mensubu geçmişinde seyyar hakimliği, bugününde siyasi operasyonlarıyla ve hukuk cellatlığıyla bu kadar ön planda olursa onun yandaş medyayla… — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) February 8, 2025