birgun.net yöneticilerine gözaltı: Berkant Gültekin serbest bırakıldı, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir'e adli kontrol talebi

Türkiye'de basın özgürlüğüne dair tartışmaların üst seviyeye çıktığı son günlerde, gazetemiz BirGün'ün internet portalı birgun.net'in Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir dün gece (8 Şubat) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan çalışma arkadaşlarımızdan birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. birgun.net'in Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir de adli kontrol kararıyla mahkemeye sevk edildi. Koç ve Gökdemir'in hakimlikçe serbest bırakılması bekleniyor.

İFADEYE ÇAĞRILMADAN EVLERİNDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6. maddesi (Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme) ile suçlanan çalışma arkadaşlarımız ifadeye çağrılmadan direkt evlerinden gözaltına alındılar.

"Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlamasıyla gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüler.

"KİMSEYİ HEDEF GÖSTERME NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Çalışma arkadaşlarımız emniyetteki ifadelerinde haberde bir suç unsuru olmadığını, kimseyi hedef gösterme niyetinde olmadıklarını ifade ettiler.

Koç, Gültekin ve Gökdemir, ziyaretin Sabah gazetesinin haberiyle kamuoyuna duyurulduğuna dikkat çektiler.

GÜLKTEKİN SERBEST, KOÇ VE GÖKDEMİR'E ADLİ KONTROL İSTEMİ

Emniyetteki ifade işlemleri sona eren Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, sağlık kontrollerinin ardından Savcılığa çıkarıldılar.

Adliyedeki ifade işlemleri sona eren Gültekin Savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Koç ve Gökdemir hakkında adli kontrol talep edildi.

Gözaltılar BirGün’ün, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i makam odasında ziyaretini haberleştirmesinin ardından yaşandı. Söz konusu ziyareti Sabah gazetesi haberleştirmişti.