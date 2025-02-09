BirGün okurları Ankara, Uşak ve Denizli'den seslendi: "BirGün gerçekleri yazmaya devam edecek"

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in dün (8 Şubat Cumartesi) gözaltına alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

BirGün Okur İnisiyatifi'nin çağrısıyla toplanan BirGün okurları Ankara, Uşak ve Denizli'de gözaltılara tepki gösterdi.

Açıklamada, "İktidar gerçekleri yazan gazeteciler cezalandırıyor" ifadesine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hepinizin bildiği gibi Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret haberi gerekçe gösterilerek internet sitesi sorumlularımız Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, dün gece yarısı evlerinden gözaltına alındı. Her gün çok sayıda arkadaşımızın yaptığı gibi çağrılsalar ifadeye gidebilecekken evlerinden gözaltına alınmaları tercih edildi.

Biliyoruz ki bu yaşananlar; en ufak bir sese dahi tahammül edemeyen, tüm muhalefet kesimlerini sindirmek isteyen, ülkede korku iklimini hâkim kılmaya çalışan rejimin, yargı aracılığıyla basın ve toplum üzerinde de kurmak istediği korku ikliminin son örneğidir.

Bir kez daha ifade ediyoruz ki habere konu olan 'ziyareti' ilk olarak Sabah Gazetesi başta olmak üzere başka mecralarda da yayımlandı. Üstelik de “Terörün korkulu rüyası” ibaresiyle yayımladı. Onların haberine atıfla internet sitemize alınan haber gerekçe gösterilerek birgun.net yöneticisi arkadaşlarımız özelinde başlatılan bu operasyonla amaçlananın ne olduğunu çok iyi biliyoruz.