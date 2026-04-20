BirGün okurları Salihli'de buluştu: ''Hukuksuzluklara karşı bir aradayız''

BirGün Okur İnisiyatifi Manisa Salihli’de okurlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Pazar günü Gümüş Kafeterya'da düzenlenen buluşmaya gazetemiz yazarları Zeynep Altıok Akatlı, Feray Aytekin Aydoğan ve Esat Aydın katıldı.

Panele Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem'in yanı sıra Sol Parti il, ilçe örgütlerinden, CHP ilçe örgütünden, çevre derneklerinden ve emekli sendikaları ve Salihli halkından da geniş bir katılım oldu.

Açılış konuşmasını BirGün yazarı Zeynep Altıok Akatlı yaptı.

''GÖZALTILARA, TUTUKLAMALARA KARŞI MÜCADELE EDELİM''

Akatlı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘’Bugün çok büyük bir çürüme, çöküş ve saldırı içindeyiz. Bunun karşısında siyasi partiler, sendikalar, gençler, kadınlar, emekliler, çevre mücadelesi yürütenler birlikteyiz, bir aradayız.

Umutsuz, değiliz. Başardıklarımızı, nasıl başardığımızı bilerek yola devam etmeliyiz.

Çok korkunç okul katliamları yaşadık. Bu korkunçluğu aynı zamanda çocuk istismarlarında gördük.

Sanatçılara, aydınlara, siyasetçilere, belediye başkanlarına suç isnat ediliyor. Emek veren itiraz eden kim varsa hukuk sopasıyla karşı karşıya bırakıldı. Doktora, öğretmene, yaşamını beğenmediği kişilere cezalandırma hakkın kendinde gören; çürümüş, insanlığını unutmuş, vicdanını yitirmiş, şiddet kültürünün içinde büyümüş bir toplum yarattılar.

Laiklik sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değildir. Laiklik özgür ve nitelikli eğitim demektir. İstediğiniz dine inanma, istediğiniz gibi eğlenme yürüme, ağlama, ağıt yakmaktır. Laiklik, ekonomik özgürlüklerin, üretim kaynaklarının eşit paylaşımı için omurgadır.

Laiklik olmadığı zaman sendikal haklara, özgürlüklere, demokrasiye saldırı var demektir.

İktidar Sivas katliamı sanıklarını serbest bırakacak yasal düzenlemelere imza atarak şiddeti, katliamı cezasız bırakmayı seçti. Katilleri koruyan iktidar, şiddetin cezasız kalmasının önünü açarak iş cinayetlerinin, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarcılarının önünü açtı. Bunları duyuran gazeteci İsmail Arı, Merdan Yanardağ tutuklandı.



Yerel yönetimlerde başarılı sosyal projelerle dayanışma yürüten, dayanışmayı büyüten belediyecilik anlayışını hedef aldılar. İstanbul'da kütüphane, eğitim merkezi, kent lokantası, kreş gibi sayısız projelerin önünü kesmeye, kesemediği yerde binalara el koyarak, yasal engeller oluşturarak engellemeye çalıştılar. Son katliamda büyük bir acı yaşadık. İlk değildi ama son olmasını diliyoruz.

Bunların bir nedeni olan dizi sektöründeki şiddeti sorgularken, tarihi dizilerde gösterilen savaş şiddetini de görmeliyiz. Bu saldırılar Türkiye'deki dönüşümün ürünüdür.

Üniversitelerdeki haksızlıkları, kadın cinayetletleriyle, Kürtlerin Alevilerin uğradığı haksızlıklarla emekçilerin uğradığı haksızlıklara karşı birlikte mücadele edersek kazanırız.

İnsandan yana iyilikten vicdandan yana olan değerlere dönmeliyiz.

''LAİKLİĞE SAHİP ÇIKMALIYIZ''

Laiklik bildirisine imza attık diye yargılanıyoruz ama doğru bildiğimizden vazgeçmiyoruz.

Mülksüzleştirmenin karşısında bir kültür var.

Doğru kavrayışla, doğru politikalarla, geçmişte köy enstitülerinin seferberliğinde olduğu gibi aydınlanmanın, mahalle meclisleri ile birleşik mücadelenin bize açacağı alanlarda birlikte olmaya devam edeceğiz ve kazanacağız.’’

Panelin devamında BirGün yazarı Feray Aytekin Aydoğan söz aldı.

Aydoğan, tutuklu muhabirimiz İsmail Arı’nın cezaevinden yazdığı mektubu okudu

Arı’nın mektubunda “Yunus Emre Vakfı’nı soymakla suçlananlarla aynı cezaevindeyim. O soygunu ilk haber yapan benim. Yüzümde ne korkuyu ne de pişmanlığı göremeyecekler. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim” ifadeleri yer aldı.

''ÇOCUKLARA ÇOCUKLUKLARININ YAŞATILMADIĞI BİR MEMLEKETTE YAŞIYORUZ''

Feray Aytekin Aydoğan tarafından yapılan konuşmanın tamamı şu şekilde:

Eşit özgür laik memleket sevdasından vazgeçmeyen BirGün'ü umutla, inatla, destekle yaşatan Birgün okurlarına teşekkürler.

Okullarda çocukların katledildiği günleri yaşıyoruz. Çocuklara çocukluklarının yaşatılmadığı bir memlekette yaşıyoruz.

MESEMlerde ölen çocuklar, ataması yapılmadığı için intihar eden öğretmenler var ülkemizde. Kendi çocukları özel okullarda okurken, halk çocukları ölüme mahkum ediliyor.

Bugün inşa ettikleri rejimin dayanağı eğitim oldu. Çocukların elinden umutları alındı. Eğitim parası olanın ulaştığı bir meta oldu. Öğretmenler, hedef tahtası haline getirildi. Öğretmenlerin yerine sermaye ve tarikatlar getirildi.

Ülkemizde 3.5 milyon çocuk çalıştırılıyor. İş cinayetlerinde yaşamını kaybediyorlar.

Kamuda siyasal kadrolaşma yapıldı, mülakatlar getirildi, akademi getirildi. Lisans mezunu olan öğretmenleri akademi adı altında bir yıllık eğitime sokarak atama yapmaya çalışıyorlar.

Öğretmenlik mesleğini bitiriyorlar. Geleceğimizi kaybediyoruz. Okullarda çocukların öğretmenlerin güvende olmadığı yerde hiçbirimiz güvende değiliz.

''İKTİDARIN EZBERİNİ EN GÜÇLÜ YAN YANA GELİŞLERİMİZLE BOZDUK''

Baskıyla kuşatıldık ama hiç bir zaman vazgeçmedik. İktidarın ezberini en güçlü yan yana gelişlerimizle bozduk.

Umudumuzun en çok tükendiği zamanlarda geziyi hepimiz yarattık. Vazgeçmedik Haziran Hareketi'nde buluştuk. Yine umutsuzlandığımız zaman, 19 Mart'ta 24 yıllık bu iktidarın eğitim sürecinden geçen çocuklar bizim sloganlarımızı sokaklarda haykırdılar.

Bu siyasal İslamcı rejim en güçsüz dönemini yaşıyor. Muhalefeti parçaladığı zamanlarda, açık ve dolaylı desteklerle iktidarını sürdürdü.

Bu mücadelede bize en geniş yan yana geliş zeminleri gerekiyor. Bu tek partiyle olmaz, emeklilerle, kadınlar, ekoloji mücadelesiyle bütün direniş mücadelelerini birleştirmeden kazanamayız. Gazetecilere, kadınlara, emekçilere, doğasını koruyanlara saldırıyor. Hepimize saldırıyorlar, hepimiz karşı durmalıyız.

Burası bir meclistir. Bu meclisleri çoğaltmalıyız. Şimdi kurdukları rejimi yeni anayasa ile kalıcılaştırma peşindeler. Gezi'den, 19 Mart'a direndik. Yeni başlangıçlar bizdedir, sorumluluğumuzun gereğini yapacağız.’’

''AKP'NİN GETİRDİĞİ YIKIMIN HALKA ANLATILDIĞI MEDYA MECRASI''

Esat Aydın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

AKP'nin getirdiği yıkımın halka anlatıldığı medya mecrası var. Dezenformasyonla mücadele yasası; bize söylenen yalanları ayıklamak için değil, kamusal tartışmaları sınırlamak için vardır. Bu yasa bazı sözleri değersizleştirmek için kullanılıyor.

12 Eylül olduğunda gazetelerin tamamı benzer manşetle çıkmıştı, bugün de böyle bir durum var. Bugün haberler, haber masası dediğimiz şey, muhabir ve haber müdürlerinden doğru değil şekillenmiyor.

O masada ne konuşulacağını belirleyen bir mekanizma var. Bu mekanizma 2022' de kurulan dezenformasyonla mücadele merkezidir. Yasal dayanağı kamuoyuyla paylaşılmadı, hala bilmiyoruz.

İsmail Arı'nın tutukluluğuna gerekçe olarak bu merkez tarafından yayınlanan bir bülten gösterildi. Bu bültene göre İsmail suçlu dedi. İsmail, Yunus Emre vakfındaki yolsuzlukları ortaya çıkardı. Şimdi bu yolsuzluğu yapanlarla aynı cezaevinde tutuluyor. Bu merkezin temel işlevi bu.

Mekanizmanın ikinci bölümü RTÜK. RTÜK üyesi İlhan Taş'çının verilerine göre en çok ceza alan kanallar Halk TV, Tele 1, Now kanalları. Bu ülkede mimiklerinden dolayı Ayşenur Arslan'a terörden soruşturma açıldı. Mekanizmanın diğeri BİK. Ekonomik yaptırımlarla gerçeğin halka ulaşmasını engel oluşturuyorlar.

Diğeri BTK. Bant daraltma ile depremde enkaz altındaysan yerini bildiremiyorsun.

Erişim engeli ile gerçeklerin yayılmasını engelliyorlar. Gezide, 19 Mart'ta iletişim kurmayalım diye bantlarda daraltmalar getirdiler. Bunların hepsi rejim, kendini devam ettirsin diye var.

Öte yandan panelde söz alarak konuşan Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban konuşmasında; ''BirGün ile tüm ilerici güçlerin görevidir. 2004'ten beri BirGün'ü yaşatmak için üzerimize düşeni karınca kararınca yerine getiriyoruz. BirGün demek umut demek, gerçekleri kaynağından almak demek. Gazetenin yaşaması hepimiz için görevdir. Bugün buraya belediye başkanı olarak değil BirGün okuru olarak geldim, her zaman BirGün ile omuz omuza olacağız'' ifadelerini kullandı.

Panelde ayrıca Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem de söz alarak dayanışma duygularını ifade etti.