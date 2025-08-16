BirGün okuru potansiyel suçlu sayıldı

İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi hükümlü Abdullah İnan’ın 8 Ağustos’ta doğan koşullu salıverme hakkı, cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından “iyi halli olmadığı” gerekçesiyle reddedildi. Tahliye reddinin dayanağı ise hükümlünün abonesi olduğu BirGün’de 29 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan bir haber ve Siirt Belediyesi’ne ait takvimler oldu.

Konuyu TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na taşıyan Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, kararın keyfi olduğunu belirtti.

Komisyon’a yazılan dilekçede İnan’ın hakkında geçmişte verilmiş disiplin cezalarının, koşullu salıvermenin reddi için temel gerekçe yapıldığı ancak hükümlünün söz konusu disiplin cezalarını infaz ettiği ve yasal yaptırımlarını tamamladığına dikkat çekildi. Bu cezaların, ikinci kez özgürlüğün kısıtlanması sonucunu doğuracak biçimde yeniden değerlendirmeye konu edilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu kaydedildi.

OKUMADIĞI GAZETE İNFAZ YAKTI

İnan’ın tahliyesinin reddine karar verilen cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu yazısında 29 Aralık 2016 tarihinde BirGün’de yayımlanan “Şakran’da insanlık dışı muamele var” başlıklı yazının, ceza infaz kurumlarındaki personeli hedef gösterdiği ve hükümlüyü diğer mahpuslarla ‘kin ve düşmanlığa sevk edebileceği’ iddia edildi. Ayrıca 2015 yılına ait üç Siirt Belediyesi takvimi de tahliye engeli gerekçesi olarak gösterildi.

O dönemde materyaller hükümlüye verilmemiş olmasına rağmen, kurul kararında hükümlünün bu yayınları okumuş gibi değerlendirilmesi dikkat çekti.

Komisyona verilen dilekçede “Söz konusu materyallerin içeriğinden mahpusun sorumluymuşçasına kurul kararında yer verilmiş olması infaz uzatma gerekçesi yaratma çabasından ileri gelmektedir. Bu yaklaşım, hukukun “kişisel kusur sorumluluğu” ilkesini hiçe sayarak, erişimi dahi engellenmiş materyalleri suç delili gibi değerlendiren, dayanaksız ve keyfi bir cezalandırma pratiğinin göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Vekillerin Komisyon’a yazdıkları dilekçede Abdullah İnan’ın dönem değerlendirme raporunda iyi halli olduğu açıkça belirtilmesine rağmen, “yeniden değerlendirme” adı altında fiilen sürekli hapis cezası verme sonucu doğurulduğuna dikkat çekildi. Koşullu salıverme mekanizmasının “belirsiz süreli özgürlükten yoksun bırakma” rejimine dönüştüğü kaydedildi.