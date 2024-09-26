BirGün ortaya çıkardı: Bakan Şimşek'ten skandal düğün için talimat

BirGün yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününe ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimat vererek "gereğinin yapılacağını" söylediği ifade edildi.

Gazeteci Murat Yetkin, bugün yetkinreport.com'daki yazısında BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününe ilişkin yeni bir gelişmeyi aktardı.

Yetkin'in bakanlık yetkililerinden aktardığına göre, Bakan Mehmet Şimşek, BirGün'ün ortaya çıkardığı BDDK Başkan Yardımcısı düğününde yaşananlardan ABD’de üst düzey yatırımcılarla yaptığı toplantılardan Türkiye’ye dönüşünde ayrıntılı bilgi sahibi oldu.

Durumdan rahatsızlığını gizlemeyen Şimşek, kaynaklara göre hemen Aydın ve düğün daveti üzerine inceleme başlatılması talimatı vererek “Gereği neyse yapılacak” dedi.

Şimşek’in talimatı üzerine, yasaya göre Kamu Etik Kurulu’nun devreye girmesi bekleniyor.

Kamu Etik Kurulu’nun başında önceki Danıştay Başkanı Zerrin Güngör bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın skandal düğününü ortaya çıkarmıştı.

Buna göre BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, kurumun denetimi altında olan banka ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine düğün davetiyesini gönderdi.

Düğünde BDDK’nin denetiminde olan bankaların genel müdürleri, özel finans kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileri takı sırasına girdi. Takılar kutuları doldurdu.