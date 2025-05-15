BirGün ortaya çıkarmıştı: Adliyede rüşvet verdiği iddia edilen Gökhan Göz tutuklandı

Şahinler Çetesi ile irtibatlı olduğu ve kara para akladığı suçlamasıyla tutuklanan Neslim Güngen’in "kasası" olduğu iddia edilen Gökhan Göz, BirGün’ün “Rüşvet verip tutuklanmadı iddiası” başlıklı haberinin ardından tutuklandı.

Göz’ün eski sevgilisi olduğunu belirten bir kadın 30 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kadın ifadesinde, “Eski sevgilim Gökhan Göz ‘benim banka üzerinden transfer yapmam sıkıntı, fenomenler dosyasından dolayı Neslim Güngen dosyasından ötürü açıkta davam var, altı ay firar gezdim, Küçükçekmece Adliyesi’ne 2,5 milyon dolar verdim, tutuklanmadım, ama dosyam hâlâ açık’ dedi” ifadelerini kullandı.

Kadın, Göz hakkında "cinsel saldırı, hakaret, tehdit, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal ve ısrarlı takip" suçlamasında bulunmuştu.

BirGün’ün “adliyede rüşvet” iddiasının yer aldığı savcılık soruşturmasını haberleştirmesinin ardından gözaltına alınan Gökhan Göz tutuklanarak cezaevine gönderildi.