BirGün ortaya çıkarmıştı: AKP'li başkan dolandırıcılarla görüştüğünü kabul etti

Haber Merkezi

BirGün, "AKP'li Başkan'ı da kandırmışlar" başlıklı haberiyle, dolandıracağı isimleri lüks otellerde konaklatıp yatla Boğaz turu yaptıran bir çetenin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Güler’i de kandırdığını ortaya çıkardı. Dolandırıcılarla görüşüp hatıra fotoğrafı da çektiren AKP'li Güler açıklama yaptı.

Çete ile görüştüğünü kabul eden Güler, "Ordu, Karadeniz Bölgesi’nin yükselen bir değeri olarak her alanda gelişen, büyüyen ve yatırım çeken bir şehir konumundadır. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, şehrimizin kalkınması adına yatırım yapmak isteyen herkese kapımız her zaman açıktır. İlgili haberde bahsi geçen kişi ve kişilerle de bu çerçevede, ilimizde yapılması planlanan rüzgar enerji santrali yatırımları üzerine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak, görüşmeler sırasında ortaya çıkan bazı tutarsız davranışlar ve eylemler nedeniyle süreç tarafımızca sonlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.