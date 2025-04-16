BirGün ortaya çıkarmıştı: Ankara Barosu ayağını TOMA ezen üniversiteli için devrede

BirGün\Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlanan eylemlerde, Bilkent Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ö.T'nin ayağını TOMA ezdi.

BirGün’ün 2 Nisan’da ortaya çıkardığı olay gündem olurken Ankara Barosu da üniversiteli Ö.T. için devreye girdi.

Fotoğraf: BirGün

"SAĞLIĞA ERİŞİM HAKKININ İHLAL EDİLDİ"

Ankara Barosu’ndan “Başvurucunun ‘Ayağı TOMA altında kalarak ezildiği’ iddiası hakkında baromuzca yapılan raporlama neticesinde suç duyurusunda bulunulmuştur!” başlığıyla yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen protesto eylemlerine katıldığı için yakalama tedbiri uygulanan üniversite öğrencisinin, ayağı TOMA altında kalarak yaralandığına yönelik İnsan Hakları Merkezimize başvuruda bulunulmuştur. Yaşanan bu süreç Baromuzca yakından takip edilmiş ve konuyla ilgili hazırlanan raporda; başvurucu hakkında suç şüphesi oluşturacak eylem ve davranış bulunmadan yakalama tedbirine başvurulmasının barışçıl toplantı hakkının açıkça ihlali olduğu; başvurucunun tıbbi yardıma ihtiyacı olduğu açıkça görülmesine rağmen tedaviye erişim hakkının sağlanmadığı; başvurucunun; barışçıl toplantı ve gösteri hakkının, kötü muamele yasağının, sağlığa erişim hakkının ihlal edildiği ve mağdur olduğu değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Ankara Barosu olarak, insan onuruna aykırı muamelelerin karşısında durmaya ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz”