BirGün ortaya çıkarmıştı: Banyo ve tuvalet "operasyonel süreklilik" içinmiş!

BirGün 26 Kasım 2025 tarihinde “Artık müdüre bile banyo yaptırılıyor” başlıklı haberinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde Çini Seramik Sanatı Araştırma ve Üretim Merkezi’nin müdürü için dinlenme odası ile banyo yaptırıldığını gündeme getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada haber yalanlanmak istenirken doğrulandı.

"OPERASYONEL SÜREKLİLİK"

Açıklamada, “Proje kapsamında yer alan ve habere konu edilen ‘WC-Duş’ alanı; herhangi bir yöneticinin kişisel konforuna hizmet eden bir yapı olmayıp, tamamen merkezde yürütülen teknik ve bilimsel faaliyetlerin gerektirdiği kurumsal verimlilik, temsil zorunluluğu ve operasyonel süreklilik ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır” denildi.

"HİJYEN İHTİYACI…"

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Çini ve seramik üretimine ilişkin fırın pişirimi gibi 24-48 saat sürebilen kesintisiz teknik operasyonlarda, müdürün görev başında bulunması gerekebilmektedir. Bu nedenle söz konusu alan, uzun mesai ve yoğun teknik süreçlerde asgari hijyen ihtiyacının karşılanmasına yönelik teknik bir gereklilik olup, haberde iddia edildiği gibi kişisel bir lüksün değil, tamamen kurumsal ve bilimsel işleyişin zorunlu bir sonucudur.”