BirGün ortaya çıkarmıştı: Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı

İstanbul’daki özel bakım merkezinde, otizmli çocukların çıplak gezdirilip aç bırakıldıkları, birbirlerinin dışkısını yedikleri, görevlilerce dövüldüğü ortaya çıktı.

Otizmli çocuklar ile yetişkin bireylerin kaldığı merkeze dair hazırlanan raporla yaşananlar gözler önüne serildi. Merkezde kalan 9 yaşındaki bir engelli erkek çocuğun ailesi, 22 Kasım 2024’te çocuklarının vücudunda darp, ısırık ve yanık izi gördü. Aile, merkezi Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyet etti. Merkezdeki bir engellinin de şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iki olay için başlatılan soruşturma kapsamında skandalın çok daha büyük olduğu ortaya çıktı.

❗️İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/Nfgux9j50P — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) September 26, 2025

Aile Sosyal Hizmetler ve İl Müdürlüğü tarafından üç aylık döneme ait kamera kayıtları incelenerek hazırlanan raporda, 62 engelli çocuk ile yetişkin bireyin kaldığı merkezde 100’ün üzerinde ihmal ve istismara imza atıldığı vurgulandı.

BirGün'ün ortaya çıkardığı haberin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada,

"İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik bugün bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan özel bakım merkezi ile ilgili iddiaların tespitinin ardından il müdürlüğümüzce ivedilikle teftiş başlatılmıştı. İddialara ilişkin ihmali bulunan kişilerin iş akdi feshedilip, Cumhuriyet Başsavcılığına Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştu. Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi.



