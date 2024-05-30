BirGün ortaya çıkarmıştı: Cephanelik sergileyen Komisyon Başkanı Oktay Tabur hakkında soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adliyesi'ndeki dinlenme odasında cephanelik sergileyen İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldığını ve Tabur'un yetkisinin sonlandırıldığını açıkladı. Konuyu ortaya çıkaran BirGün yazarı Timur Soykan, " Tabur ile birlikte cephane önünde poz verenler zaten HSK Teftiş Kurulu Başkanı ve yardımcıları. Yani bunu görüp soruşturma açması gerekenler" bilgisini paylaştı.

BirGün yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un silah cephaneliğine ilişkin fıotoğraflarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tabur hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yılmaz Tunç, Tabur'un yetkisinin sonlandırıldığını duyurdu.

Yılmaz Tunç şunları söyledi:

“Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır.”

Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.



Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 30, 2024

"POZ VERENLER TEFTİŞ KURULU BAŞKANI VE YARDIMCILARI"

Haberi ortaya çıkaran BirGün yazarı Timur Soykan, Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Soykan, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliyedeki dinlenme odasında cephanelik sergileyen hakim Oktay Tabur hakkında HSK'nin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ancak Tabur ile birlikte cephane önünde poz verenler zaten HSK Teftiş Kurulu Başkanı ve yardımcıları. Yani bunu görüp soruşturma açması gerekenler. Ayrıca Tabur, silahlarını Yargıtay Başkanı ve müfettişlerin çok beğendiğini söylemişti" bilgisini paylaştı.