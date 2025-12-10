BirGün ortaya çıkarmıştı: Meclis’teki çocuk istismarı Genel Kurul gündeminde

BirGün'ün ortaya çıkardığı Meclis'teki çocuk istismarı, TBMM Genel Kurulu’nda da gündem oldu. CHP, DEM Parti ve MHP grup başkan vekilleri, olayla ilgili gerekenlerin yapılmasını talep ederek konunun takipçisi olacaklarını bildirdi, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili TBMM Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamayı hatırlattı.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sürerken, TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakılması tartışıldı. BirGün'ün olayı ortaya çıkarması üzerine TBMM Genel Sekreterliği açıklama yapmıştı.

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT: “BÜTÜN PARTİLERİN KADIN MİLLETVEKİLLERİNDEN OLUŞAN BİR KOMİSYON TEKLİF EDİYORUZ”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, istismar vakasıyla ilgili “Bu ülkede çocuğun üstün yararını gözeten anlayış her yerde olmalı” ifadelerini kullandı. “Meclis çatısı Altında dahi böyle suçlar işlenebilir hale geldi” diyen Koçyiğit, bu konuya genel geçer herhangi bir olay gibi yaklaşılamayacağını belirtti. “600 vekil olarak çocuklara karşı sorumluyuz, bu vahim olayda etkin şeffaf soruşturma yürütülmesi konusunda takipçisi olacağız” diyen Koçyiğit bütün partilerin kadın milletvekillerinden oluşan bir komisyon teklif ettiklerini söyledi. Koçyiğit, şunları kaydetti: “Biz DEM Parti olarak sadece idari bir soruşturmayla yetinmek yerine bütün partilerin kadın milletvekillerinden oluşan bir komisyonu da buradan bütün Meclis'e, Divan'a ve Meclis Başkanlığı'na da teklif ediyoruz. Ancak böyle bir komisyon süreci çok yönlü araştırabilir ve gerçek anlamda çocukların haklarını da koruyabilir.”

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bingöl sadece idari değil adli soruşturmanın da olması gerektiğini söyleyerek, "Bu çirkinliğe bulaşanlar başka varsa bir an önce tespit edilip gereğinin yapılması hepimizin ortak dileğidir" dedi. Bingöl, Koçyiğit'in komisyonla ilgili önerilerinin de kurullar tarafından değerlendirileceğini söyledi.

CHP’Lİ BAŞARIR: “TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz alarak “CHP grubu olarak bu vahim iddia taciz iddiasının idari, hukuki tüm yönleriyle araştırılmasını istiyoruz, takip edeceğiz” dedi. ‘Olayın mecliste olması ya da İstanbul Erkek Lisesi’nde olması ya da bir evde olmasının hiçbir önemi olmadığını’ belirten Başarır, “Vahim bir olaydır, Meclis’e yakışan bizlere yakışan bu olayı tüm yönleriyle araştırıp gerçek suçluları kanuna teslim edip davayı da takip etmektir. CHP grubu olarak tüm grupların böyle düşündüğünü biliyoruz, aynı düşünüyoruz. Bu konuyu takip edeceğiz, bu konuda kamuoyu rahat olsun. Suçlu olduğu iddia edilen kişilerle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise “Gerek yargı önünde gerek Genel Sekreterliğimiz nezdinde bir an önce gerekenlerin yapılmasını talep ediyoruz. Diğer grup başkan vekillerimizin sözlerine katıldığımızı ifade etmek istiyorum, Milliyetçi Hareket Partisi olarak gelişmeleri yakinen takip edeceğimize özellikle altını çizerek bildirmek istiyorum” dedi.

YENİ YOL GRUP BAŞKANVEKİLİ EKMEN: "GENİŞ KAPSAMIYLA İNCELENMELİDİR"

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de en sert şekilde konunun üzerine gidilerek aydınlatılması, incelenmesi ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ekmen, "Bu fiilin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleşmiş olması, anlaşıldığı kadarıyla bir süre devam etmesi, faillerin ve mağdurların birden fazla olması olayın vehametini artırmıştır" ifadesini kullandı.

DEM Partili Koçyiğit'in komisyon önerisini anlamlı bulduğunu söyleyen Ekmen, "Ama bu incelemenin müştekinin beyanıyla sınırlı kalmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son yıllarda staj veya başka bir gerekçeyle gelen kız çocuklarının üzerinde de benzer sıkıntılar yaşanıp yaşanmadığı geniş kapsamıyla incelenmelidir" diye konuştu.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: "BİR KİŞİNİN GÖREVDEN ALINMASI ÖNEMLİDİR AMA YETERLİ DEĞİLDİR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, çocuk istismarının insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Çok vahim, çok ağır bir suçtur" ifadesini kullandı. "Bunun parlamento çatısı altındaki bir kurumda gerçekleşmiş olma iddiası bu vahameti giderek arttırmaktadır" diyen Çömez, haberlerde olayın sistematik bir şekilde sürdüğünün aktarıldığına işaret etti.

Kurumsal bir ihmalin olduğuna dikkat çeken Çömez, "Bu çocukları buraya staj için gönderen kurumların da takip eksikliği var. Bunun parlamentoda yaşanıyor olma iddiası devletimize, milletimize emanet edilmiş yavruların, bir Bakanlık tarafından staj marifetiyle emanet edilmiş yavruların, başına gelmiş olması, sistematik ve mütemadiyet içermesi münasebetiyle son derece ciddidir. Bir kişinin görevden alınması önemlidir ama yeterli değildir. Mutlaka bu olayların ciddi bir şekilde araştırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

AKBAŞOĞLU “TOP ÇEVİRDİ”

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Sekreterliğinin basın duyurusunu hatırlatarak 20 Kasım’da disiplin soruşturmasının başlatıldığını, söz konusu kişinin 4 Aralık’ta görevinden uzaklaştırıldığını söyledi.

12 Aralık’a kadar soruşturmanın tamamlanmasının ön görüldüğünü söyleyen Akbaşoğlu, soruşturma sonucuna göre yargı yolunun açık olduğunu söyledi. Akbaşoğlu, ‘konunun yakın takipçisi olduklarını’ söyleyerek “Her zaman çocuk istismarının karşısında olduk” dedi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Şunu da ifade etmek isterim ki dış politikada Türkiye her platformda, her alanda ve her yerde hak, alaka ve menfaatlerine sahip çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.