BirGün ortaya çıkarmıştı: Naylon fatura vurgununu 22 gün sonra kabul ettiler!

HABER MERKEZİ

BirGün, 12 Aralık’ta “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yunus Emre Vakfı’nın kasasının, tabela şirketlerden alınan naylon faturalarla boşaltıldığını ortaya çıkardı.

Naylon fatura skandalının ortaya çıkmasının sonra Yunus Emre Enstitüsü’nün iki önemli ismi istifa etti. Enstitü’nün Başkan Yardımcıları Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın istifalarını vererek görevlerinden ayrıldığı ortaya çıktı.

İstifa eden Rahmi Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile evli. İstifa eden diğer Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ise MHP’nin önemli isimleri arasında yer alan, uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Milletvekilliği yapan Semih Yalçın’ın oğlu.

22 GÜN SONRA AÇIKLAMA YAPTILAR

Yunus Emre Vakfı ise skandal patlak verdikten 22 gün sonra açıklama yaptı. Vakfa bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan yolsuzluk kabul edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yunus Emre Enstitüsü’nde mali konulara ilişkin bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatıyla bir inceleme süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024 yılı Haziran ayında, başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personeli görevden alınmış, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş süreci başlatılmıştır.

Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."