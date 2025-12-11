BirGün ortaya çıkarmıştı: Özgür Özel'den Meclis'teki çocuk istismarı hakkında ilk tepki

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yavuz Ağıralioğlu ve Özgür Özel, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, "Memleketin büyük potansiyeli var. Memleketin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. İstişarelerimiz sürecek" dedi.

BirGün'ün ortaya çıkardığı TBMM'deki çocuk istismarı hakkındaki soruya Özel, "Büyük bir öfke ve mensubu olduğumuz TBMM adına büyük bir utanç içindeyiz. Bu meselenin Meclis yönetimi tarafından en hızlı ve tüm kamouyunu tatmin edecek en sert şekilde kovuşturulması ve cezalandırılması için Meclis üzerine düşeni yapmalıdır" yanıtını verdi.

SÜREÇ HAKKINDA AÇIKLAMA

Süreç ile ilgili soruya yanıt veren Özel, "Biz Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesi, terörün bitmesi, terörsüz ve demokratik bir Türkiye'ye kavuşmanın umudu içindeyiz. Ve bu sorunların yegane çözümünün TBMM çatısı altı olduğunu ifade etmiştik" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Bu konuda kararlı ve tutarlı tavrımız sürüyor. Terörün bitmesi için demokratik adımların atılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımızı elbette daha da genişleterek, somutlaştırarak Meclis Komisyonu'na, ve Meclis'te bulunan bulunmayan bütün siyasi partilerin bilgisine sunma niyetindeyiz. Yazılacak olan raporun Türkiye'de herkes için daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve terörü tamamen ülkenin gündeminde çıkaracak, silahların bırakıldığı ve bundan sonra Türkiye'nin gündeminin bir daha silahlı terörün girmeyeceği tedbirlerin alınması için elimizden geleni yapıyoruz."

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Asgari ücret ile ilgili açıklamalarda da bulunan Özel, "Açlık sınırının altın bir asgari ücret ve emekli maaşı alıyor Türkiye'de insanlar. En düşük emekli maaşı 16 bin 800 lira. Asgari ücret 22 bin 100 lira. Açlık sınırı 30 bin liraya geldi. Açlık sınırının altındaki bu rakamların, açlık sınırı altında bir maaş zaten teklif edilemez, geçtiğimiz enflasyonu ve refah payının uygulanması lazım. Burada ortaya çıkan rakam 39 bin lira olarak belirlendi" diye konuştu.