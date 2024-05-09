BirGün ortaya çıkarmıştı: Sarıyer’in tabutu yıkılıyor!

CHP’li Sarıyer Belediyesi, günün erken saatlerinde “tabut” olarak nitelendirilen 27 katlı dev rezidans inşaatında yıkıma başladı. 34 yıldır kaba inşaat halde kalan ve 400 konut, 50 ticari alanlık rezidansa dönüştürülmek istenen binanın depreme dayanıksız olduğu vurgulanmıştı.

İsmail ARI

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Hacıosman’da 34 yıldır kaba inşaat halinde olan ve kısa süre önce “rezidans” altında tamamlama inşaatına başlanan dev bina yıkılıyor.

CHP’li Sarıyer Belediyesi ekipleri, depreme dayanıksız olduğu belirtilen 27 katlı binaya yıkım işlemi için gitti. Çok sayıda polis ekibi de güvenliği sağlaması için çağırıldı. Belediye ekipleri, “ne olursa oldun kanunun uygulanacağı ve yıkım işleminin tamamlanacağını” belirtti.

BirGün, yangından mal kaçırırcasına tamamlanmaya çalışılan inşaatı, 1 Şubat’ta “Tabut inşa ediyorlar” ve 7 Şubat’ta “Rezidans değil, tabut olduğu belgelendi” başlığıyla haberleştirmişti.

27 katlı binanın inşası için ilk ruhsat 1995 yılında alındı ve 27 katlı bir otel inşa edileceği ifade edildi. Yıllardır devam eden hukuki süreçlerde ruhsatları iptal edilen bina için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 30 Haziran 2019 tarihinde Yapı Kayıt Belgesi verdi. Otel olacağı belirtilerek inşaatına başlanan bina, “JW MARRIOTT” adı altında 400 konut 50 ticari alanlık bir rezidans projesine dönüştürüldü. Ardından 2023’ün Mart ayında yeniden çalışmalara başlandı.

Yıkım işlemine bina içine başlandı. Bölmeler, eklentiler yıkılıyor ardından da dış cephe kaplaması indirilecek.

Sarıyer Belediyesi yetkilileri daha önce BirGün’e yaptığı açıklamada, inşaatın kaçak olduğunu ve bölgenin SİT alanı olduğunu hatırlattı. Ayrıca Belediye yetkilileri, kaba inşaatın 34 yıl boyunda korozyona uğradığını, depreme karşı dayanıklı olmadığını ve ilk depremde bir felaket yaşanabileceğini de vurguladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde hazırlanan rapora göre, 27 katlı binanın deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için güçlendirilmesi gerekiyordu.