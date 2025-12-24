BirGün ortaya çıkarmıştı: TBMM’deki çocuk istismarı skandalında iddianame kabul edildi, istenen cezalar belli oldu

BirGün'ün ortaya çıkardığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencilerinin personel tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sanık hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden olay tarihinde 18 yaşından küçük dört kız çocuğunun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından "taciz edildikleri iddiası" üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Kız çocuklarının Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

"FARKLI ZAMANLARDA"

Savcılık sanıkların birden fazla çocuğa karşı farklı zamanlarda gerçekleştiğini belirteren suç vasfının ağırlaştırılmasını talep etti.

İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığındaki kız çocuklarına yönelik, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtildi.

Sanıkların bazı eylemlerini cep telefonu mesajı ile gerçekleştirerek elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlandığı, ayrıca çocuklarla iş yeri ve dışında "davranışlarıyla sarkıntılık düzeyinde" cinsel istismar suçunu işledikleri kaydedildi.

SANIKLARDAN SKANDAL SAVUNMA

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar, aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" savundu. Sanıklar, "çocuklara attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını" öne sürdü.

4'Ü TUTUKLU

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis lokantasında staj yapan kız çocuklarının tacize uğramasına ilişkin detayları açıklayarak gündeme gelen iddiaları yanıtlamıştı.

Açıklamada, yürütülen idari ve adli soruşturmalar kapsamında 3 personel hakkında kamu görevinden çıkarma, 2 personel hakkında ise disiplin cezası teklifi getirildiği, adli süreçte 4 tutuklama ve 1 adli kontrol kararı verildiği bildirilmişti.