BirGün Pazar bu hafta da dopdolu
BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Gösteri siyaseti” dosyasının işlendiği bu
sayıya katkı verenler arasında, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: ‘Adam’ı kim seçiyor? -Gösteri dünyası ve ötesi, Çağla Üren, Barış İnce, Emre Erdoğan, Güray Öz, Haydar Ergülen, Özgün E. Bulut, James Petras, Halis Dokgöz, Serkan Fırtına, Anıl Boydağ, Mehmet Yiğit Özgenç bulunuyor.