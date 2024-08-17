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BirGün Pazar bu hafta da dopdolu

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.

Medya
  • 17.08.2024 22:51
  • Giriş: 17.08.2024 22:51
  • Güncelleme: 17.08.2024 22:53
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün Pazar bu hafta da dopdolu

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Gösteri siyaseti” dosyasının işlendiği bu

sayıya katkı verenler arasında, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: ‘Adam’ı kim seçiyor? -Gösteri dünyası ve ötesi, Çağla Üren, Barış İnce, Emre Erdoğan, Güray Öz, Haydar Ergülen, Özgün E. Bulut, James Petras, Halis Dokgöz, Serkan Fırtına, Anıl Boydağ, Mehmet Yiğit Özgenç bulunuyor.

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