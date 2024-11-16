BirGün Pazar bu hafta da dopdolu

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Mezar kazıcısını arayan rejim ve muhalefet krizi” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Yol Politika Kolektifi: -Kıbrıs sorunu ve Johnson mektubu -Mezar kazıcısını arayan rejim ve muhalefet krizi, Kerem Görsev, Cihat Süvarioğlu, Hare Sürel, Onur Gürçay, Troy Vettese, Sema Pınar, Oğuz Oyan, Baki Demirel, Haydar Ergülen, Anıl Al Rebholz, Emine Uçar İlbuğa, Gül Yaşartürk, İbrahim Karaoğlu bulunuyor.