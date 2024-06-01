BirGün Pazar'da bu hafta: Akıl, bilinç, vicdan
BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.
“Akıl, bilinç ve vicdan” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Fatma Biltekin, Serkan Köybaşı, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: Maltepe ve Nurhak -Hatırlatmalar: Maraş'tan Susurluk'a Ülkücüler... -Derin Devlet Dedikleri, Başak Canda, Nesli Zağlı, Oğuz Oyan, Haydar Ergülen, Ihab Ahmad Hammoud, Marcello Musto, Alaz Sümer, Önder Kaya bulunuyor.