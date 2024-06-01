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BirGün Pazar'da bu hafta: Akıl, bilinç, vicdan

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.

Medya
  • 01.06.2024 20:22
  • Giriş: 01.06.2024 20:22
  • Güncelleme: 01.06.2024 20:25
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün Pazar'da bu hafta: Akıl, bilinç, vicdan

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.

“Akıl, bilinç ve vicdan” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Fatma Biltekin, Serkan Köybaşı, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: Maltepe ve Nurhak -Hatırlatmalar: Maraş'tan Susurluk'a Ülkücüler... -Derin Devlet Dedikleri, Başak Canda, Nesli Zağlı, Oğuz Oyan, Haydar Ergülen, Ihab Ahmad Hammoud, Marcello Musto, Alaz Sümer, Önder Kaya bulunuyor.

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