BirGün Pazar'da bu hafta: Akıl, bilinç, vicdan

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde.

“Akıl, bilinç ve vicdan” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Fatma Biltekin, Serkan Köybaşı, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: Maltepe ve Nurhak -Hatırlatmalar: Maraş'tan Susurluk'a Ülkücüler... -Derin Devlet Dedikleri, Başak Canda, Nesli Zağlı, Oğuz Oyan, Haydar Ergülen, Ihab Ahmad Hammoud, Marcello Musto, Alaz Sümer, Önder Kaya bulunuyor.