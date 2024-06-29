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BirGün Pazar'da bu hafta: “Başka bir yol var!”

BirGün Pazar
  • 29.06.2024 18:43
  • Giriş: 29.06.2024 18:43
  • Güncelleme: 29.06.2024 18:46
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün Pazar'da bu hafta: “Başka bir yol var!”
BirGün

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Başka bir yol var!” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: Madımak -Düzeni savunarak başarılamaz -Tarihsel bir dönüm noktasında sol alternatif, Haydar Ergülen, Işıl Çalışkan, Özgün E. Bulut, Oğuz Oyan, Beyhan Güler, İsmail Şener, Pelin Cengiz, Tuana Bıldırcın, Çağatay Tavşanoğlu, Sercan Meriç, Recep Yılmaz bulunuyor.

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