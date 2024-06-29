BirGün Pazar'da bu hafta: “Başka bir yol var!”

BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu pazar gazetenizin içinde. “Başka bir yol var!” dosyasının işlendiği bu sayıya katkı verenler arasında, Yol Politika Kolektifi: -Hatırlatmalar: Madımak -Düzeni savunarak başarılamaz -Tarihsel bir dönüm noktasında sol alternatif, Haydar Ergülen, Işıl Çalışkan, Özgün E. Bulut, Oğuz Oyan, Beyhan Güler, İsmail Şener, Pelin Cengiz, Tuana Bıldırcın, Çağatay Tavşanoğlu, Sercan Meriç, Recep Yılmaz bulunuyor.