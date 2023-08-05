BirGün Pazar'da bu hafta: “Başka türlü bir şey bizim istediğimiz…”
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün Pazar gazetesi yine dopdolu içerikle bayilerinizde ve gazetenizin içinde. BirGün Pazar’ın “Başka türlü bir şey bizim istediğimiz…” manşetiyle yayımlanan 856’ıncı sayısına katkı sunanlar arasında Zülfü Livaneli, Erdal Güney, Ünsal Ünlü, Mehmet Ö. Alkan, Fatih Yaşlı, İlda Alçay Sepetoğlu, Özge Güneş, Serkan Öngel, Dilek Bulut, Meriç Kırmızı, Deniz Tekin, Haydar Ergülen, Güney Marlen, Serkan Fidan, Mustafa Karadağ, Oğuz Oyan, Önder Abay, Recep Yılmaz, Zafer Köse, Tuğrulcan Elmas, Emre Tansu Keten bulunuyor.